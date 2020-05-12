"Bakımevlerinde Zorunlu Corona Testini Değerlendireceğim"

Başkan Donald Trump, ülkedeki tüm bakımevlerinde Corona testi uygulanmasını zorunlu kılabileceğini söyledi.

Beyaz Saray’daki Gül Bahçesi’nde Corona virüsü salgınıyla ilgili basın toplantısı düzenleyen Trump, bir gazetecinin bunun neden bir şart haline getirilmediği sorusuna, "Bunu kesinlikle değerlendireceğim hatta böyle bir emir de verebilirim. Bence bunu yapmak önemli" dedi.

Trump, tüm eyaletlerin bakımevlerindekilere test yapması gerektiğini ve bu kapasiteye sahip olduklarını da kaydetti.

Bol sayıda test kiti olduğunu da belirten Trump, eyalet valilerini ise uygulama konusunda yavaş davranmakla suçlamayı sürdürdü. Trump, "Açıkçası, bazı valiler bakım evleri konusunda çok umursamaz davrandı. Bu durum daha en başından belliydi" dedi.

Associated Press haber ajansının, eyaletlerin sağlık kurumları ve haberlerden derlediği verilere göre ülkedeki huzurevleri ve bakımevlerinde, çalışanlar dahil 27 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Bu can kaybı, ülkedeki 80 binden fazla ölümün neredeyse üçte biri.