HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. "Bakımevlerinde Zorunlu Corona Testini Değerlendireceğim"

"Bakımevlerinde Zorunlu Corona Testini Değerlendireceğim"

12.05.2020 03:09 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump, ülkedeki tüm bakımevlerinde Corona testi uygulanmasını zorunlu kılabileceğini söyledi. Associated Press haber ajansı verilerine göre ülkedeki huzurevleri ve bakımevlerinde, çalışanlar dahil 27 binden fazla kişi hayatını kaybetti

Başkan Donald Trump, ülkedeki tüm bakımevlerinde Corona testi uygulanmasını zorunlu kılabileceğini söyledi.

Beyaz Saray’daki Gül Bahçesi’nde Corona virüsü salgınıyla ilgili basın toplantısı düzenleyen Trump, bir gazetecinin bunun neden bir şart haline getirilmediği sorusuna, "Bunu kesinlikle değerlendireceğim hatta böyle bir emir de verebilirim. Bence bunu yapmak önemli" dedi.

Trump, tüm eyaletlerin bakımevlerindekilere test yapması gerektiğini ve bu kapasiteye sahip olduklarını da kaydetti.

Bol sayıda test kiti olduğunu da belirten Trump, eyalet valilerini ise uygulama konusunda yavaş davranmakla suçlamayı sürdürdü. Trump, "Açıkçası, bazı valiler bakım evleri konusunda çok umursamaz davrandı. Bu durum daha en başından belliydi" dedi.

Associated Press haber ajansının, eyaletlerin sağlık kurumları ve haberlerden derlediği verilere göre ülkedeki huzurevleri ve bakımevlerinde, çalışanlar dahil 27 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Bu can kaybı, ülkedeki 80 binden fazla ölümün neredeyse üçte biri.

Öte yandan Beyaz Saray’daki basın toplantısında CBS muhabiri Weijia Jiang ile Başkan Trump arasında gergin anlar yaşandı.

Trump, Asya kökenli Amerikalı muhabirin "Testlerle ilgili ABD’nin diğer ülkelerden çok daha iyi durumda olduğunu defalarca söylediniz. Bu neden önemli? Amerikalılar ölürken ve her gün daha fazla vaka ortaya çıkarken bu sizin için neden küresel bir yarış?" sorusuna, bu soruyu Çin’e sorması gerektiği yanıtını verdi.

Trump, "İnsanlar dünyanın her yerinde ölüyor. Belki bu soruyu Çin’e sormalısınız. Bana sormayın, Çin’e sorun. Tamam mı? Bu soruyu onlara sorduğunuzda, çok alışılmamış bir yanıt alabilirsiniz" dedi.

Trump’ın CNN muhabirine söz vereceği sırada Asya kökenli muhabir, "Efendim bunu, bu soruyu Çin’e sormam gerektiğini neden bana söylüyorsunuz" diyerek sorusuna devam etti.

Trump bunun üzerine, "Size söylüyorum. Bunu özellikle birine söylemiyorum. Bunu böyle iğrenç bir soru soran herhangi birine söylüyorum" yanıtını verdi. Trump daha sonra CNN muhabirinin de soru sormasına izin vermeyerek basın toplantısını sonlandırdı ve kürsüyü terk etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Davutoğlu’ndan ‘normalleşme’ eleştirisi: AVM’ye girmeyen virüs, camiye mi girecek? Davutoğlu’ndan ‘normalleşme’ eleştirisi: AVM’ye girmeyen virüs, camiye mi girecek?
Basın toplantısı gergin bitti! Trump sinirden kürsüyü terk ettiBasın toplantısı gergin bitti! Trump sinirden kürsüyü terk etti
Koronavirüsü çocuklar yaydıKoronavirüsü çocuklar yaydı

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 3 bin 841'e yükseldi

Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 3 bin 841'e yükseldi

Esra Elönü'den kendisini eleştiren Arınç'a tepki: Maklube tepsisi

Esra Elönü'den kendisini eleştiren Arınç'a tepki: Maklube tepsisi

Genç futbolcu hayatını kaybetti!

Genç futbolcu hayatını kaybetti!

Aşkı belgelendi! Ünlü oyuncuyla...

Aşkı belgelendi! Ünlü oyuncuyla...

Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan yeni kararları açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan yeni kararları açıkladı

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi!

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi!

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

İngiltere ekrana kilitlendi! Boris Johnson'dan önemli açıklamalar

İngiltere ekrana kilitlendi! Boris Johnson'dan önemli açıklamalar

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün kaynağını açıkladı!

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün kaynağını açıkladı!

DSÖ'den dikkat çeken çağrı! Fransa'yı örnek gösterdi

DSÖ'den dikkat çeken çağrı! Fransa'yı örnek gösterdi

Diğer Haberler
Basın toplantısı gergin bitti! Trump sinirden kürsüyü terk etti

Basın toplantısı gergin bitti! Trump sinirden kürsüyü terk etti

Dünya Sağlık Örgütü 'İyi haber' diyerek açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü 'İyi haber' diyerek açıkladı

ABD ve İngiltere arasında CIA ajanı gerginliği! Kırmızı bülten çıkarıldı

ABD ve İngiltere arasında CIA ajanı gerginliği

ABD'deki ölümlerin üçte biri orada yaşanmıştı! Beyaz Saray'dan flaş koronavirüs adımı

Beyaz Saray'dan flaş koronavirüs adımı

KKTC'deki son koronavirüs hastası da taburcu edildi

Yavru Vatan'ın koronavirüs zaferi! Hasta kalmadı

Fransa'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 643'e yükseldi

Fransa'da hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 643'e yükseldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.