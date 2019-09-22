Bakımını yaptığı köpekleri, sözleşme ile sahiplendiriyor

Ankara'da İnci Aksoyoğlu (60) 16 yıl önce kurduğu barınakta bakımını yaptığı sokak köpeklerini, 'dövüş, deney gibi zarar görecek şekilde kullanılmaması', 'ayda bir kez görsellerinin paylaşılması', 'sözleşmeye aykırılık durumunda 5 bin lira tazminat ödenmesi' gibi maddelerin yer aldığı sözleşme ile sahiplendiriyor. 18 maddelik sözleşme ile şimdiye kadar 80 köpeği sahiplendiren Aksoyoğlu, "Hayvanları her gelene vermiyorum. Onlar benim çocuklarım, canım" dedi.

Evli ve 2 çocuk annesi İnci Aksoyoğlu, Etimesgut ilçesinde evinin yakınındaki tuz fabrikasına ait arazide 16 yıl önce sokak hayvanları için, 'İnci Annenin Hayvan Barınağı'nı kurdu. Aksoyoğlu, kendi imkanlarıyla oluşturduğu barınakta sokaklarda bakımsızlık nedeniyle güçsüz düşen ve hastalanan köpeklerin bakımını üstlendi. Eşi emekli olan Aksoyoğlu, kendi imkanları ve bazı hayvanseverlerin desteği ile besleyip, tedavilerini yaptırdığı köpekleri bir taraftan da sahiplendirdi.

18 MADDELİK SÖZLEŞME

Aksoyoğlu, çocukları gibi görüp, bakımlarını yaptığı sokak köpeklerini bilinçli ellere teslim edebilmek amacıyla 18 maddelik sözleşme hazırlattı. Valilik onaylı sözleşmede, "Hayvanınızı asla dövüş, deney ve benzeri bir sebeple zarar verecek ya da zarar gelecek şekilde kullanmamayı, hiç bir şekilde çiftleştirip üretmemeyi kabul ediyor musunuz? Herhangi bir sebepten ötürü sahiplendiğiniz hayvandan ayrılmak zorunda kaldığınızda, asla satmamayı ya da başka birine vermemeyi kabul edip, bu durumlarda ilk önce sahiplendiren kişiye haber vereceğinizi ve tüm geri dönüş masraflarını üstlenmeyi kabul ediyor musunuz? Sahiplendiğiniz hayvanı yılda en az 2 kere gelip ziyaret etmemizi ve her ay mutlaka en az 1 kere görsellerini iletişim kanallarıyla bize beyan etmeyi kabul ediyor musunuz?" gibi maddelerin yer aldığı sözleşmede, "Sözleşme şartlarına uyulmadığı takdirde, hayvanı sahiplenen kişi 5 bin TL tazminat ödemeyi kabul ve taahhüt eder" maddesi de bulundu.