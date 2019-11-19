HABER

Bakımını yaptığı yelkenli teknenin direğinden düşen işçi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 18:32 | Son Güncelleme

Bakımını yaptığı yelkenli teknenin direğinden düşen işçi öldü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bakımını yaptığı yelkenli teknenin direğinin devrilmesi sonucu düşen işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ünal Şahin (41), Göcek Mahallesi Büngüş mevkisinde karaya çıkarılarak bakıma alınan yelkenli teknenin 15 metre yüksekliğindeki direğine çıktı. Büngüş, bu sırada devrilen direkle birlikte beton zemine düştü.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Şahin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Ölen işçinin cesedi, Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Morguna götürüldü.

Barda korkunç anlar! Elindeki pompalıyla... Barda korkunç anlar! Elindeki pompalıyla...
Telefon dolandırıcılığına 1 tutuklamaTelefon dolandırıcılığına 1 tutuklama
Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci'den iddialara ilişkin açıklamaDarülaceze Başkanı Hamza Cebeci'den iddialara ilişkin açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fethiye Göcek işçi Muğla yelkenli tekne

En Çok Okunan Haberler

Güleda Cankel cinayetinde yeni gelişme! Tutuklandı

Güleda Cankel cinayetinde yeni gelişme! Tutuklandı

Kılıçdaroğlu 'satıldı' dedi, Erdoğan'dan yanıt geldi

Kılıçdaroğlu 'satıldı' dedi, Erdoğan'dan yanıt geldi

İstanbul'a yeni metrobüsler! İBB Başkanı İmamoğlu test etti

İstanbul'a yeni metrobüsler! İBB Başkanı İmamoğlu test etti

Türkiye'den ABD'ye sert tepki!

Türkiye'den ABD'ye sert tepki!

Kamuya binlerce eleman alınacak

Kamuya binlerce eleman alınacak

Erdoğan'ın ardından Bahçeli'den EYT açıklaması

Erdoğan'ın ardından Bahçeli'den EYT açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan sitem! 'Bacadan gireriz, kaçsa yakalarız, kovalarız…'

İmamoğlu'ndan sitem! 'Bacadan gireriz, kaçsa yakalarız, kovalarız…'

Azez'e havan ve roketli saldırı: 1 ölü, 14 yaralı

Azez'de saldırı! Ölü ve yaralılar var

ABD’nin Adana Konsolosluğu'nda skandal kutlama

ABD’nin Adana Konsolosluğu'nda skandal kutlama

Bakan Yardımcısı'ndan 'Dipsiz göl' açıklaması! 'Çevre felaketi'

Bakan Yardımcısı'ndan 'Dipsiz göl' açıklaması! 'Çevre felaketi'

Astsubay eğitim dalışında kayboldu!

Astsubay eğitim dalışında kayboldu!

Kılıçdaroğlu: 'Bay Kemal' olmak kolay değildir

Kılıçdaroğlu: 'Bay Kemal' olmak kolay değildir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.