Bakımlı bir cilt için sabah ritüelleri

Ünlü oyuncunun güzellik sırları! Bebek gibi bir cildin püf noktalarını açıkladı!

Sağlıklı bir cilt için bakım ritüeli mi oluşturmak istiyorsunuz? O zaman aşağıdaki önerileri mutlaka uygulayın!

BAKIMLI BİR CİLT İÇİN SABAH RİTÜELLERİ

1. Adım: Yüzünüzü cilt tipinize uygun bir yüz temizleyici ile kirden arındırmadan güne başlamayın!

Sabah kalkar kalkmaz yaptığınız ilk iş ılık suyla yüzünüzü yıkamak olabilir. Ama sadece su yeterli değil. Cildinizin üst tabakasında bulunan kiri ve yağı temizlemek için cilt tipinize uygun bir temizleyici kullanmanız gerekir. Bunun için temizleyici süt, köpük ya da jel kullanabilirsiniz. Ancak seçeceğiniz ürünün cilt tipinize uygun olması çok önemli. Kuru ciltler için uygun olan bir ürün yağlı ciltlere iyi gelmeyebilir. Dolayısıyla cilt tipinize karar verin ve buna uygun bir temizleyici kullanın.

2. Adım: Gözeneklerinizi sıkılaştırmak için mutlaka tonik kullanın!

Yüzünüzü bir temizleyici ile yıkadıktan sonra sırada tonik var. Tonik; gözeneklerin derinlemesine temizlenmesini ve sıkılaşmasını sağlar. Siyah noktaları, sivilceleri azaltır ve cildin PH seviyesini dengeler. Düzenli olarak kullandığınızda cildinizi canlandırır. Kullanımı ise oldukça kolay! Yüzünüzü temizleyici ile yıkadıktan sonra temiz bir havlu ile nazikçe kurulayın. Ardından bir pamuğa birkaç damla tonik dökerek yüzünüzü o pamukla silmeniz yeterli. Tonik seçiminde ise tıpkı temizleyicide olduğu gibi dikkatli olmanız ve cilt tipinize uygun ürünü almanız gerekir.