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Bakımlı bir cilt için sabah ritüelleri

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Pürüzsüz bir cilde sahip olmak için düzenli olarak bakım yapmak şart. Böylece cildinizi kirden arındırabilir, gözeneklerinizi küçültebilir ve cildinizin doğal nem dengesini sağlayabilirsiniz. Bunu başarmanın yolu ise cilt tipinize uygun ürünlerle bir bakım ritüeli oluşturmak! Peki, sabahları cilt bakımı yaparken hangi adımları takip etmeniz gerekir?

Bakımlı bir cilt için sabah ritüelleri

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Sağlıklı bir cilt için bakım ritüeli mi oluşturmak istiyorsunuz? O zaman aşağıdaki önerileri mutlaka uygulayın!

BAKIMLI BİR CİLT İÇİN SABAH RİTÜELLERİ

1. Adım: Yüzünüzü cilt tipinize uygun bir yüz temizleyici ile kirden arındırmadan güne başlamayın!

Sabah kalkar kalkmaz yaptığınız ilk iş ılık suyla yüzünüzü yıkamak olabilir. Ama sadece su yeterli değil. Cildinizin üst tabakasında bulunan kiri ve yağı temizlemek için cilt tipinize uygun bir temizleyici kullanmanız gerekir. Bunun için temizleyici süt, köpük ya da jel kullanabilirsiniz. Ancak seçeceğiniz ürünün cilt tipinize uygun olması çok önemli. Kuru ciltler için uygun olan bir ürün yağlı ciltlere iyi gelmeyebilir. Dolayısıyla cilt tipinize karar verin ve buna uygun bir temizleyici kullanın.

2. Adım: Gözeneklerinizi sıkılaştırmak için mutlaka tonik kullanın!

Yüzünüzü bir temizleyici ile yıkadıktan sonra sırada tonik var. Tonik; gözeneklerin derinlemesine temizlenmesini ve sıkılaşmasını sağlar. Siyah noktaları, sivilceleri azaltır ve cildin PH seviyesini dengeler. Düzenli olarak kullandığınızda cildinizi canlandırır. Kullanımı ise oldukça kolay! Yüzünüzü temizleyici ile yıkadıktan sonra temiz bir havlu ile nazikçe kurulayın. Ardından bir pamuğa birkaç damla tonik dökerek yüzünüzü o pamukla silmeniz yeterli. Tonik seçiminde ise tıpkı temizleyicide olduğu gibi dikkatli olmanız ve cilt tipinize uygun ürünü almanız gerekir.

3. Adım: Bebek gibi bir cilde kavuşmak için nemlendirici kullanmayı ihmal etmeyin!

Cildinizi yüz temizleyici ve tonik ile kirden arındırdıktan sonra yüzünüzde bir gerginlik hissetmeye başlayabilirsiniz. İşte bu noktada nemlendirici kullanmanız gerekir. Doğal nem dengesini kurmuş bir cilt, pürüzsüz ve yumuşak olur. Ayrıca nemlendirici kullanarak cildinizde erken yaşta kırışıklıkların oluşmasını engelleyebilirsiniz. Bazıları yağlı ciltleri nemlendirmeye gerek olmadığını düşünür; ancak yüzdeki fazla sebumu gidermenin yollarından biri nemlendirici kullanmaktır. Kuru bir cilde sahip olanlar ise nemlendirici kullanmadıklarında hassasiyet, kaşıntı ve pullanma gibi problemlerle karşı karşıya kalabilirler. Dolayısıyla herkesin kendi cildine uygun bir nemlendiriciyi mutlaka kullanması gerekir.

4. Adım: Zararlı ışınlardan korunmak için güneş kremi kullanmak şart!

Güneş kremini sadece tatillerde kullanıyorsanız cildinize zarar veriyorsunuz demektir. Yaz-kış fark etmeksizin evden çıkmadan yaklaşık 20 dakika önce güneş kremi kullanmanız gerekir. Bu sayede cildinizin güneşin zararlı etkilerinden korunmasını sağlar ve güneş kaynaklı cilt lekelerinin oluşumunu önlersiniz. Cildinize ekstra bir koruma katmanı sağlayan güneş kremi, cildinizi hava kirliliğinden de korur. Ayrıca cildinizin daha genç ve sağlıklı görüneceğini belirtmekte fayda var.

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