Bakımlı erkekler için tavsiye edilen en iyi erkek bakım seti ürünleri

Kişisel bakımınızı yaparken en çok dikkat etmeniz gereken şeylerden biri kendinize uygun ürünü kullanmak. Erkek bakım setleri, içinde farklı ürünleri bulundurduğu için size avantaj sağlayarak işinizi kolaylaştırır. Sizin için hazırladığımız listede farklı ihtiyaçlara yönelik ve farklı kategorilerdeki ürünleri bir araya getirdik. Tıraş ürünleriyle saç ve sakallarınızı şekillendirip cilt, saç ve vücut ürünleriyle kendinize hak ettiğiniz değeri gösterebilirsiniz. Gelin, bakımlı erkeklerin mutlaka denemesi gereken en iyi erkek bakım setlerini detaylı olarak inceleyim.

1. 14'ü 1 arada bakım: Philips MG7720/15 Erkek Bakım Seti

Erkek bakım seti tavsiyesi isteyenler için harika bir önerimiz var! Philips MG77200/15; saç, yüz ve vücutta kullanım için 14 başlıktan oluşan bir cihaz. Hassas ve çok yönlü düzelticiyle kişisel tarzınızı mükemmelleştirebilirsiniz. DualCut bıçakları ve kaymayan kauçuk tutma yeri, ekstra hâkimiyet ve maksimum hassasiyet sağlıyor. 14 farklı başlığı kullanarak sakalınızı kolayca şekillendirebilir, saçlarınızı kesip vücut kıllarınızı düzeltebilirsiniz. Makinenin yüksek performanslı lityum-iyon pili her 1 saatlik tam şarj için 120 dakikalık çalışma süresi sunuyor. Ayrıca 5 dakikalık hızlı şarjla bir tam tıraş işlemi de yapabilirsiniz. En iyi erkek bakım setinin yorumlarının da epey olumlu olduğunu söylemeden geçmeyelim!

2. Gümüş iyon formülüyle: Nivea Men Erkek Silver Protect Cilt Bakım Seti

Sıradaki erkek bakım seti önerimiz Nivea Men Silver Protect. Setin içerisinde 150 ml Silver Protect Deodorant, 50 ml Silver Protect Roll On, 250 ml Silver Protect Duş Jeli, 100 ml Sensitive Tıraş Sonrası Losyon ve 200 ml Sensitive Tıraş Köpüğü bulunuyor. Farklı bakım ürünlerinin bir arada bulunduğu seti kullanarak kişisel bakımınızı en hassas şekilde yapabilirsiniz. Silver Protect ürünleri, gümüş iyon içeren formülü sayesinde terlemeye ve ter kokusuna karşı etkili olarak savaşıyor. 48 saate kadar etkili olan ürünler, anti-perspirant koruması sağlıyor. Etil alkol ve boyar madde içermeyen formülü, dermatolojik olarak da kanıtlanmış.

3. Islak ve kuru kullanıma uygun: Braun MGK 5260 Erkek Bakım Kiti Saç & Sakal Kesme

Braun MGK 5260; önceki nesil Braun saç ve sakal kesme makinelerine göre benzersiz kesme performansına sahip düzeltici bir makine. Şarj edilebiliyor ve hem ıslak hem kuru olarak kullanılabiliyor. 8'i 1 arada cihazın sakal; saç; yüz, kulak ve burun tüylerini kesmek için özel başlıkları bulunuyor. AutoSensing Teknolojisi, tüyleri saniyede 13 kez algılayarak her türlü sakal tipini zahmetsizce şekillendirmek için motorun gücünü sakal kalınlığına göre ayarlıyor. 4 tarağı ile 0,5-21 mm arasında sakal uzunluğuna ulaşıyor, kulak ve burun düzeltici ataşmanı sayesinde istenmeyen tüylerle mücadele ediyor. Lityum iyon pilleri, 100 dakika boyunca şekillendirme sağlıyor.

4. Titanyum kaplı bıçak gücü: Arzum AR5502 AR5502 Ducati By Arzum Gearbox Erkek Bakım Seti

Arzum AR5502 Ducati Erkek Bakım Seti, daha keskin ve uzun ömürlü titanyum kaplı bıçakları sayesinde kullanım esnasında maksimum hassasiyet sağlıyor. 8 farklı aksesuarın bir arada bulunduğu set; metal sakal düzeltici, vücut tıraş başlığı, dikey burun ve kulak kılı düzeltici, 2 sakal tarağı, saklama çantası ve park standıyla size ulaşıyor. Metal sakal düzeltici, ideal boyutuyla yüzün tüm kıvrımlarına rahatça ulaşıyor ve sizi hiç uğraştırmıyor. Vücut tıraş başlığı ise boyun, göğüs, omuz, sırt, koltuk altı gibi tüm bölgeleri cildi tahriş etmeden tüylerden arındırıyor. Çantalı erkek bakım setini istediğiniz zaman yanınızda taşıyabilirsiniz.

5. Skin Shield sistemiyle tıraş deneyimi: Arko Men Erkek Bakım Seti

Arko Men, en ucuz erkek bakım seti markaları arasında yer alıyor. Setin içerisinde tıraş köpüğü, tıraş kolonyası ve tıraş bıçağı bulunuyor. Arko Men Tıraş Köpüğü, özel ''Skin Shield'' sistemi sayesinde size rahat ve pürüzsüz tıraş deneyimi sunuyor. Tıraş kolonyası ise serinlik ve ferahlık veren kokusu sayesinde uzun süren temizlik ve rahatlık hissi vadediyor. Arko Men Pro 3 Tıraş Bıçağı, özel başlığı sayesinde sakalınızı daha yakın bir tıraş için hazırlarken zeytinyağı ve papatya özü içeren kayganlaştırıcı bandıyla cildinize bakım yapıyor. Üç başlıklı tıraş bıçağı, yüzünüzün en zor kıvrımlarına bile uyum sağlıyor.

6. Hepsi bir arada: Remington All In One Erkek Bakım Kiti

Remington All In One, en iyi erkek tıraş bakım seti listesinde yer alıyor. Ürün, tarzından ödün vermek istemeyen ve tek cihazla istediği gibi şekillendirme yapmak isteyen erkekler için özel olarak geliştirilmiş. En az çabayla üstün sonuçlar almanız için dayanıklılık ve yüksek performans sağlayan, kendi kendini bileyen bıçaklarla üretilmiş. Keskin çizgiler için geniş düzeltici; yakın tıraş sağlayan detaylı şekillendirici; mini-elek; lineer vücut düzeltici ve burun, kulak, kaşlar için detaylı şekillendirici olmak üzere toplam 5 adet ek başlığı bulunuyor. Ayrıca başlıkların tamamı yıkanabilir özellik taşıyor.

7. Cilt bakımında kömürün gücü: Garnier Erkek Bakım Seti

Cilt bakımına önem veren erkekler için harika bir set önerimiz var! Setin içerisinde Saf & Temiz Siyah Nokta Karşıtı serisinden 200 ml kömürlü temizleme jeli, 50 ml soyulabilen siyah maske ve 2 adet siyah kağıt yüz maskesi bulunuyor. Ürünler doğal kömür ve salisilik asit sayesinde cilt ve gözeneklerdeki tüm kiri temizliyor. İlk kullanımdan itibaren gözeneklerde ve cilt dokusunda gözle görülür şekilde arınma sağlıyor. 4 haftalık düzenli kullanımda ise siyah noktaların görünümünü azaltıyor ve gözenekler sıkılaşmış görünüyor. Kağıt maske ise siyah yosun ve hyalüronik asit sayesinde cildi arındırıyor, ayrıca tene yoğun nem sağlıyor.

8. Kişisel bakımına önem gösterenlere: Nivea Erkek Cilt Bakım Seti

Nivea Erkek Cilt Bakım Seti, damat çeyiz bohçası için de kullanılabilecek bir sandık içerisinde bulunuyor. ''Nivea Erkek Bakım Seti'nde neler olur?'' diye soracak olursanız hemen cevaplandıralım. Deep Dimension Tıraş Köpüğü 200 ml, Deo Sprey 150 ml, Tıraş Sonrası Losyon 100 ml, Roll on 50 ml, Yüz & Sakal Temizleme Jeli 100 ml, Clear Men Cool Menthol Şampuan 180 ml, Nivea Men El, Yüz ve Vücut Kremi 30 ml, Sabun 100 g bulunuyor. Hediyelik erkek bakım seti arayanlar için de çok uygun olan setin içerisinde ihtiyaç duyulabilecek bütün erkek kişisel bakım ürünleri bulunuyor.

9. Her yere rahatça taşıyabileceğiniz BabylissMen 7058PE Blue Edition 5in1 Yüz Bakım Kiti

En iyi erkek bakım seti listesinde yer alan bir başka ürün ise BabylissMen 7058PE Blue Edition 5in1 Yüz Bakım Kiti. Şık bir tasarıma sahip mavi renkli ürün, 5 parçadan oluşuyor. 1 adet AA kalem pil ile çalışan cihaz, bir erkeğin bakımlı görünmek için ihtiyaç duyacağı hemen hemen her şeyi içeriyor. Ayrıca yanınızda taşımak için ideal boyutta olan kompakt çantasıyla geliyor. Ürün, düzeltici başlığa ek olarak tarak ve döner kesim başlığı olmak üzere iki tane daha başlığa sahip. Döner kesim başlığı burun ve kulak girişindeki tüyler için ideal.

10. Kendi stilinizi kendiniz yaratın: Goldmaster GM-7143 Oscar Erkek Bakım Seti

Cilt dostu bıçaklara sahip olan Goldmaster GM-7143 Oscar Erkek Bakım Seti, istediğiniz tarzda görünüme kavuşmanıza yardımcı oluyor. Ürün sayesinde yüzünüze nazik şekilde davranarak cildinizi tahriş etmeden istenmeyen tüylerden kolayca kurtulabilirsiniz. Kablolu ve kablosuz olmak üzere farklı kullanım şekillerine uygun. Cihazın 3, 6, 9 ve 12 mm olmak üzere toplam 4 adet kesme bıçağı ve 5 farklı başlığı bulunuyor. Başlıklar saç kesim, burun kılı alma, favori, kaş ve detay alma gibi farklı bölgelere uygun olarak tasarlanmış. Şarj göstergesi ekranı bulunan ürün, tam şarj ile 60 dakika boyunca kablosuz kullanıma uygun.

11. İhtiyaç duyabileceğiniz her şey tek pakette: Erkek Bakım Seti

Sırada içinde birçok farklı ürünü barındıran bir set var. İçerisinde damat bohçası çeyiz sandığı, Arko Tıraş Köpüğü, Arko Tıraş Kolonyası, Gilette Blue 2 Tıraş Bıçağı, Colgate Diş Fırçası, Listerine Ağız Çalkalama Suyu, ikili tırnak makası, lüx sabun, sırt lifi, el lifi, el kesesi ve topuk ponza taşı bulunuyor. Çeyiz bohçası veya hediye olarak da satın alabileceğiniz set, ihtiyaca yönelik farklı ürünleri içeriyor. Geniş ürün yelpazesiyle tıraş, diş, el, ayak ve vücut bakımını eksiksiz olarak gideriyor. Üstelik çeyiz sandığı da oldukça şık görünüyor.

12. Tarak tercihi kaliteden yana olanlara özel: Kultur GUT Erkekler için Bakım Seti

Kultur GUT Erkekler için Bakım Seti 4 farklı tarağı içeriyor. Almanya'da üretilen set, metal renkteki şık tasarımlı çantasıyla geliyor. Yağlı ceviz ağacından yapılmış saplı erkek saç fırçası, 175 x 54 mm boyutlarında ve yaban domuzu kıllarından üretilmiş. Saplı erkek sakal fırçası ise güçlü doğal kılları sayesinde sakallarınızı hassas şekilde tarıyor ve sakallarınıza bakım yapıyor. Setin içerisinde 75 x 50 x 33 mm boyutlarında yüz yıkama fırçası da bulunuyor. Yüz fırçası cildi temizlemede ve ölü derilerden arındırmada çok etkili olmasının yanı sıra cilde masaj yapmak için de ideal.

13. Çok yönlü tıraş deneyimi: Wahl 09953-1016 GroomsMan Body & Erkek Bakım Kiti

GroomsMan Body, tüm vücudunuzda kullanabileceğiniz eksiksiz bir bakım seti. Ürün, sakal ve hassas düzeltme için tek elekli tıraş bıçağına sahip. Çok yönlü düzeltici, kablosuz da kullanılabiliyor. Hareketli başlığı sayesinde ulaşılması en zorlu yerlerin bile tıraş edilmesine ve düzeltilmesine imkân tanıyor. Tırnaklı başlığı 360 derece dönerek vücudun her ayrıntısına ulaşıyor. Hassas taşlamalı ve otomatik bilenme özelliğine sahip yüksek karbonlu çelik bıçak seti sayesinde profesyonel sonuçlar elde edebilirsiniz. Ürünün 2, 4, 6, 8, 10 ve 12 mm olmak üzere toplam 6 farklı kılavuz; 1,5, 3 ve 4,5 mm sakal tarağı bulunuyor.

14. Amonyak içermeyen özel formülle beyazlarınızı giderin: Wella Sp Men Pigment Mousse Gradual Tone Brown Kahve

Sırada saç rengini değiştirmek isteyenler için harika bir set önerimiz var! Wella Sp Men Pigment Mousse Kahverengi, erkeklere özel saç beyazlamasına yönelik geliştirilmiş. Amonyaksız içeriği, yapay görünümün aksine doğal boyama sağlıyor. Boya olmayan köpük formdaki ürün, beyazlamış saçların doğal rengini kademeli olarak geri getiriyor. Ürünün C vitamini ve aerobik pigmentleri ile özel olarak geliştirilen anti-aging teknolojisi, aynı zamanda saç bakımı da yapıyor. Saçı yıpratmıyor, zayıflatmıyor ve sadece 10 dakikada inanılmaz sonuçlar elde etmenizi sağlıyor. Dermatolojik olarak test edilmiş ürün, beyazlarda %70'e kadar etkili sonuç sağlıyor. Eh, daha ne olsun?