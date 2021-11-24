Bakımlı erkeklerin hayatlarını kurtaracak pratik ve ekonomik bakım kitleri

Günlük, haftalık ve aylık bakımları hem etkili hem kolay bir şekilde yapabilmenin yolu, kaliteli ürünlerden geçiyor. Siz de pratik ve ekonomik bakım kitleri sayesinde her zaman olduğunuzdan daha bakımlı görünebilirsiniz. Daha bakımlı ve karizmatik görünmenize yardım edecek en başarılı bakım kitlerini sizler için araştırdık. Haydi gelin, 29 Kasım 2021 tarihine kadar devam edecek Black Friday kampanyaları sayesinde %40'a varan indirimlerle satın alabileceğiniz birbirinden kaliteli bu ürünlere birlikte göz atalım.

1. Pürüzsüz bir tıraş için Wahl 09818-116 Stainless Steel

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Wahl 09818-116 Stainless Steel, daha hızlı ve verimli bir tıraş imkanı sunuyor. Ürünün keskin bıçakları, uzun sakalları bile zahmetsiz bir şekilde kesmenizi sağlıyor. Ayrıca kısa sakal tarağı ile orta uzunluktaki sakalı koruyup istediğiniz boyutta düzeltmenize imkan tanıyor. Ürünün farklı işlevleri bulunan çeşitli başlıkları bulunuyor. Örneğin; makinenin yanak ve boyun için kullanılan başlığı sayesinde keskin çizgiler ve kenarlar elde etmek oldukça kolay. Tıraş makinesi, 1 saat içinde şarj oluyor ve 240 dakika boyunca rahatlıkla kullanılıyor. Hızlı şarj özelliği sayesinde 1 dakikalık dolum ile 3 dakikalık tıraş imkanı sağlıyor. Bu ürünü sadece yüzünüzde değil, tüm vücudunuzda kullanabilirsiniz.

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2. Ergonomik tasarıma sahip Moser 1031.0460 Basic Lithium

Moser 1031.0460 Basic Lithium, tüm vücutta kullanılıyor ve en zorlu bölgelerde bile rahat tıraş imkanı sağlıyor. Sakal yoğunluğunuzu ölçen teknolojisi ile sakal tipinize uygun gücü ayarlayarak daha pratik bir tıraş sunuyor. Favori ve bıyıkları düzeltmek için size yardımcı olacak ayarlanabilir başlığı sayesinde zorlu bölgeleri kolayca düzeltmek mümkün. Li-iyon pil ile 150 dakika kesintisiz kullanılabilen cihaz, 5 dakikalık hızlı şarjda bile size tıraş olmanız için yeterli süreyi tanıyor. Ürün, %100 su geçirmez tasarımı sayesinde kuru tıraşın yanı sıra jel ve köpük kullanarak tıraş olmanıza da imkan sağlıyor. Ergonomik tasarımı ve kablosuz özelliği ile kolay bir kullanım sunuyor.

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3. Kablosuz kullanımıyla oldukça pratik: Moser Classic A Titan

Moser Classic A Titan; sinekkaydı tıraş, yüz tüyü alma, sakal düzeltme ve saç şekillendirme özelliklerini bir arada sunuyor. Ürünün keskin bıçakları, pürüzsüz bir tıraş vadediyor. Ayrıca ayarlanabilen başlığı ile berbere gitme ihtiyacı duymadan sakalınızı ve saçınızı dilediğiniz uzunlukta kesmenizi sağlıyor. Üstelik yüz tüylerini almanıza yardım eden başlık ile ince tüylerden de kolayca kurtulmanız mümkün. Kablosuz özelliği sayesinde istediğiniz yerde tıraş olma imkanı sunuyor. Cihaz, 8 saatte tam olarak şarj olurken 80 dakika boyunca tıraş olma imkanı sağlıyor. Ayrıca makine, su ile kolayca temizleniyor.

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4. Konforlu bir bakım için Gillette Fusion ProGlide Power

Gillette Fusion ProGlide Power, yüz kıvrımlarınıza uyum sağlayacak 5'li bıçak yapısı ile sinekkaydı tıraşı olmanıza imkan tanıyor. Hassas düzeltici bıçak ile burun ve favori gibi zorlu bölgelerde mükemmel bir pürüzsüzlük sunuyor. Kayganlaştırıcı bandında bulunan polimer ve mineral yağlar sayesinde jilet, yüzünüzde pürüzsüz bir şekilde kayarak zahmetsiz bir tıraş sağlıyor. Konforlu koruyucu özelliği, fazla jeli uzaklaştırıyor ve pratik bir kullanım vadediyor. Yedek tıraş bıçağı sayesinde 1 aya kadar tıraş imkanı sunuyor.

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5. Gillette Fusion ProGlide FlexBall ile zahmetsiz bir tıraş

Gillette Fusion, ProGlide teknolojisi ile dörtlü yön hareketi gerçekleştirerek yüz kıvrımlarınıza uyum sağlıyor. Böylece zorlu bölgelerdeki kılları temizlemenize yardım ediyor. Mükemmel manevra yeteneği ile kıvrımlı yerleri pürüzsüz bir şekilde tıraş ediyor. Ürün, yüzünüzü tüylerden arındırırken cildinizin tahriş olmasını engelliyor. Ergonomik tasarımı sayesinde kolay bir kullanım sunuyor. Kayganlaştırıcı bandı ile tıraş bıçaklarının cildinizin üzerinde doğru bir şekilde kaymasını sağlıyor. Comfort jel şerit ile yüzünüzde oluşabilecek kızarıklıkların da önüne geçiyor. 5'li bıçak özelliği ile tek seferde en ince kılları bile derinlemesine temizliyor.

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6. Rahat kullanımıyla Sinbo Ss-4075 Sakal Tıraş Makinesi



Sinbo Ss-4075 Sakal Tıraş Makinesi'nin çift başlığı, bağımsız bir şekilde hareket ederek yüz kıvrımlarınıza uyum sağlıyor ve eşit derecede temizlik sunuyor. Ürünün açılır favori başlığı, bıyık ve favorilerinize istediğiniz şekli vermenize yardım ediyor. Tıraş makinesi paslanmaz çelikten üretildiği için uzun yıllar rahatlıkla kullanılabiliyor. Ergonomik tasarımı ile konforlu bir tıraş deneyimi sunuyor. Ürün, 8 saatte şarj olurken 35 dakika boyunca kesintisiz kullanım imkanı veriyor. Şarj göstergesi sayesinde pil durumunu kontrol etmek de çok kolay. Tıraş makinesi, USB ile şarj edilebiliyor ve temizlik fırçası sayesinde kolayca temizlenebiliyor.

Sinbo Ss-4075 Sakal Tıraş Makinesi'ni detaylı olarak incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

7. Estetik tasarımıyla Sinbo Shc-4390 Saç Sakal Düzeltme Makinesi



Şık ve hafif yapıya sahip olan Sinbo Shc-4390 Saç Sakal Düzeltme Makinesi, konforlu bir tıraş deneyimi sunuyor. Kaliteli karbon bıçağı ve 3 farklı tipteki başlıkları, sakal ve saçlarınızı 3 mm, 6 mm ve 9 mm uzunlukta kesmenize olanak tanıyor. Yüz yapınıza uyum sağlayan tasarımı ise en zorlu bölgeleri kolayca tıraş etmenize fırsat veriyor. USB ile de şarj edilebilen cihaz, 8 saatte kullanıma hazır oluyor ve 45 dakika boyunca kesintisiz tıraş sunuyor. Yağı ve temizlik fırçası ile kolayca temizlenebiliyor.

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8. En zorlu bölgeler için Wahl 5640-616

Wahl 5640-616, ergonomik tasarımı ile kolayca kullanılıyor. Ürün, kulak ve burundaki ulaşılması zor kılları rahatlıkla temizliyor. Bu sayede istenmeyen tüylerden en hızlı şekilde kurtulmanızı sağlıyor. Yaylı bıçakları sayesinde temizlemek istediğiniz noktaya hızlı bir şekilde ulaşmanıza imkan tanıyor. Pil ile çalışan ürünün alüminyum gövdesi oldukça dayanıklı bir yapıya sahip. Ürünün döner kesme başlığı su ile kolayca temizleniyor. Paslanmaz çelikten üretilen makineyi uzun yıllar boyunca güvenle kullanabilirsiniz.

Wahl 5640-616 Burun Kulak Kılı Kesme Makinesi'ni incelemek ve sipariş oluşturmak için buraya tıklayabilirsiniz.

9. Hem hafif hem ergonomik: Wahl 09698

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Wahl 09698, hem sakallarınız hem saçlarınız için kullanabileceğiniz harika bir ürün. Makine, 40 mm genişliğindeki bıçağı ile pratik ve rahat bir şekilde tıraş olmanıza imkan sağlıyor. Tıraş makinesinin 8 farklı tipteki başlıkları, uzun ya da kısa saçı istediğiniz gibi şekillendirmenize olanak tanıyor. Hafif ve ergonomik tasarımı ile uzun süreli kullanımlarda konfor sunuyor. Çıkarılabilir baş kısmı sayesinde kolayca temizleniyor. LED göstergesi, ürünün şarj durumunu kontrol etmenize yardım ediyor. Paslanmaz çelikten üretilen makine, 8 saatte şarj oluyor ve 60 dakika boyunca tıraş olmanızı sağlıyor.

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