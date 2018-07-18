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Bakın Kerimcan mafyaya hangi ünlüyü şikayet etmiş!

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.07.2018 15:30 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde Kerimcan Durmaz'ın hakkında kötü eleştiri yapan birini mafyaya şikayet ettiği ortaya çıkmıştı. Kerimcan meğerse Arto'yu şikayet etmiş

Bakın Kerimcan mafyaya hangi ünlüyü şikayet etmiş!

Sarallar olarak bilinen suç örgütünün alt grubu olduğu öne sürülen Savaş S. yapılanmasına yönelik operasyon İstanbul Emniyeti’ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi.

Sözcü'den Habip Atam'ın haberine göre; İstanbul İzmir, Manisa ve Rize'de eş zamanlı olarak düzenlenen baskında 9 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 2 tabanca ve 128 mermi ele geçirildi. Haklarında; Tehdit, yağma, gasp ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma gibi 11 suç isnad edilen şüpheliler Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

KERİMCAN’IN İFADESİ ALINDI

Soruşturma kapsamında Kerimcan Durmaz’ın da şüpheli olarak ifadesinin alındığı öğrenildi. İddiaya göre, Kerimcan Durmaz’ın sosyal medyada Arto’yla tartıştığı ve karşılıklı hakaret ettikleri öne sürüldü.

Bu paylaşımlarla alakalı Kerimcan Durmaz “Kulağını çekin” diye örgütten yardım istedi.

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Emniyet’teki ifadesi alınan Durmaz iddiaları reddetti. Polis bu iddiaları örgüt üylerine de sordu. İddiaya göre, şüphelilerden biri “Kerimcan’ı severiz. Sosyal medyadaki iddiaları görünce aralarındaki sorunu bitirmek için iki tarafından hatrını saydığı birinden sorunun giderilmesi için ricacı olduk” dediği belirtildi.

ÜNLÜ ŞARKICININ İFADESİ ALINDI

Polis örgüt üyelerinin şarkıcı Gizem Kara’yı da tehdit ettiği iddiası üzerine çalışma yaptı. Teknik takip sırasında belirlenen iddia üzerine Gizem Kara ifade vermek için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne çağırıldı. Emniyette ifade veren Kara’nın tehdit edilmediğini söylediği öğrenildi.

Emniyet’teki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye gönderildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Savaş S.’nin de aralarında bulunduğu 5’i tutuklanırken 4 şüpheli serbest bırakıldı.

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