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'Bakın lideriniz geberdi' diyerek FETÖ'cülere seslendi: Ölüm haberinin mutluluğuyla davullu zurnalı kutlama yapıldı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
21.10.2024 15:17
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FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü davul zurna bile çaldırdı. 15 Temmuz gazileri Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü önünde toplanarak halay çekti. Grup adına konuşma yapan Mehmet Celal Almaz, "Bakın lideriniz geberdi. Siz de aklınızı başınıza alın." sözleriyle FETÖ'cülere seslendi.

'Bakın lideriniz geberdi' diyerek FETÖ'cülere seslendi: Ölüm haberinin mutluluğuyla davullu zurnalı kutlama yapıldı

15 Temmuz 2016’daki başarısız darbe girişiminden 8 yıl sonra FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in ölüm haberini alan 15 Temmuz gazileri, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü önünde toplanarak davul zurnalı kutlama yaptı.

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"ÖLÜM HABERİ BİZİ ÇOK MUTLU ETTİ"

Grup adına konuşma yapan Mehmet Celal Almaz, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in ölüm haberinin kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirerek, devlete ihanet edenlerin Türkiye’den kilometrelerce uzakta vatansız bir şekilde defnedileceğini dile getirdi.
Gülen’in ölümünün ardından terör örgütü üyelerine seslenen Almaz, “Bakın lideriniz geberdi. Siz de aklınızı başınıza alın. Vatansız bir şekilde ölmek yerine gelin tövbe edin ve devletimizden af dileyin. Bedeliniz neyse çekin ve devletimizin şefkatli kanatları arasında yerinizi alın” çağrısında bulundu.

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"HEM DÜNYADA HEM AHİRETTE ONLARIN PEŞİNDEYİZ"

15 Temmuz hain darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığı önünde helikopterden açılan ateş sonucu yaralandığını belirten gazi Emine Aydınbelge, “Gülen gibi terör liderlerine ve onların peşinden gidenlere ders olsun. Bu tür insanların yaptıkları yanlarına kalmıyor. Hem dünyada hem ahirette onların peşindeyiz. Biz, dünyada Rabbimize ve hakimlerimize güveniyoruz. Bunlar cezalarını çekecekler. Onun peşinden gidenler de bilsinler ki bu iş sonuçsuz kalmayacak. O öldü diye onun gibi ülkemize göz diken veya farklı emelleri olan insanlara karşı ‘FETÖ öldü, bu iş bitti’ demediğimizi göstermek için buradayız” dedi.

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"BİZ HAKKIMIZI HELAL ETMİYORUZ"

Gazi Ahmet Çaykara da iyilik veya kötülük yapan herkesin hesap vereceğini vurgulayarak, “Biz mahkeme safahatında Amerika’nın aparatı ve mankurtlaşmış robotları ile hesaplaştık. Bunların bir kısmı cezalarını aldı, bir kısmının da hukuk süreci devam ediyor. Biz devlete inanan birisi olarak hesaplaşmaya devam edeceğiz. Asıl hesaplaşmanın Mahkeme-i Kübra da olacağını biliyoruz. Orada o insanların ve onların lideri olarak görülen Gülen’le bizzat hesaplaşacağız. Biz hakkımızı helal etmiyoruz” açıklamasında bulundu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
fetö Fetullah Gülen davul
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