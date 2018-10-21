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Bakır kablo çalan baba- oğul yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.10.2018 16:07 | Son Güncelleme

KONYA'nın Akşehir ilçesinde, telekomünikasyon  şirketine ait depodan bakır kablo çalmak isteyen Şaban E.

Bakır kablo çalan baba- oğul yakalandı

Atilla MEMİŞ/AKŞEHİR (Konya), (DHA)- KONYA'nın Akşehir ilçesinde, telekomünikasyon şirketine ait depodan bakır kablo çalmak isteyen Şaban E. (66) ve oğlu Ercan E. (21), jandarma tarafından yakalandı.
Akşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adsız Mahallesi'nde bir telekomünikasyon şirketine ait depodan iki kişinin bakır kablo çaldıkları yönünde ihbar geldi. Jandarma ihbar üzerine olay yerine gitti. Jandarmanın geldiğini fark eden Şaban E. ve oğlu Ercan E., kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamacanın ardından baba ve oğul yakalandı. Depoda yapılan incelemede baba ve oğulun yanlarında getirdikleri kesici aletlerle kabloları kesmeye çalıştıkları belirlendi. Baba ve oğlun evlerinde yapılan aramada ise piyasa değeri 12 bin lira olan 500 metre bakır kablo ele geçirildi. Gözaltına alınan baba ve oğulun sorgusu sürüyor.

​FOTOĞRAFLI

Bakır kablo çalan baba- oğul yakalandı

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