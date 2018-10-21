Bakır kablo çalan baba- oğul yakalandı

Atilla MEMİŞ/AKŞEHİR (Konya), (DHA)- KONYA'nın Akşehir ilçesinde, telekomünikasyon şirketine ait depodan bakır kablo çalmak isteyen Şaban E. (66) ve oğlu Ercan E. (21), jandarma tarafından yakalandı.
Akşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adsız Mahallesi'nde bir telekomünikasyon şirketine ait depodan iki kişinin bakır kablo çaldıkları yönünde ihbar geldi. Jandarma ihbar üzerine olay yerine gitti. Jandarmanın geldiğini fark eden Şaban E. ve oğlu Ercan E., kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamacanın ardından baba ve oğul yakalandı. Depoda yapılan incelemede baba ve oğulun yanlarında getirdikleri kesici aletlerle kabloları kesmeye çalıştıkları belirlendi. Baba ve oğlun evlerinde yapılan aramada ise piyasa değeri 12 bin lira olan 500 metre bakır kablo ele geçirildi. Gözaltına alınan baba ve oğulun sorgusu sürüyor.
FOTOĞRAFLI
Erzurum'da bankacı kardeşlerden akılalmaz zimmet oyunu: Milyonlarca lirayı aktardılar!
AK Partili Rumeysa Kadak: 43 yıl sonra emekli olacağım
Son dakika! Adana'da anne cinneti: 3 çocuğunu boğazını keserek öldürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler
Üniversitede dehşet anları! Sözleşmesi feshedilen firma sahibi proje müdürünü öldürdü
AK Parti'nin seçtiği HDP adayı için yeni seçim! Binali Yıldırım, 'ben de rahatsız oldum' dedi
Trump'ın 'nükleer anlaşma' kararına Rusya'dan ilk yanıt
Binlerce göçmen Guatemala-Meksika sınırında mahsur kaldı
İşte Canan Karatay'ın yeni önerisi! Hükümete seslendi
VW logosu hala belirsizliğini koruyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum