Bakır kablo hırsızlığı iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta bir ton bakır kablo çaldıkları öne sürülen 4 şüpheli tutuklandı.

Köklüce köyündeki hırsızlıklarla ilgili çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, zanlıları tespit etti.

Jandarmanın düzenlediği operasyonla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda, bir ton eritilmiş bakır kablo, 8 bıçak, 4 kablo kesme makası, ikişer akü, kurusıkı tabanca, el telsizi ve sahte araç plakası, mazot boşaltma pompası, testere ile nacak ele geçirildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

