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  4. Bakır kazan çalıp 500 yıllık âdeti yaşattılar

Bakır kazan çalıp 500 yıllık âdeti yaşattılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 09:25 | Son Güncelleme

Bursa’nın dağ ilçelerinde 500 yıldır bakır kazan çalarak oynanan kına eğlencesi âdeti yaşatılmaya devam ediyor.Bursa’da her ay düzenledikleri gecelerle eski âdetleri yaşatan dağ yöresi vatandaşları, 500 yıllık bakır gecesi geleneğini canlandırdı.

Bursa’nın dağ ilçelerinde 500 yıldır bakır kazan çalarak oynanan kına eğlencesi âdeti yaşatılmaya devam ediyor.
Bursa’da her ay düzenledikleri gecelerle eski âdetleri yaşatan dağ yöresi vatandaşları, 500 yıllık bakır gecesi geleneğini canlandırdı. Kına gecesi eğlencesinde unutulan bir çok Türkmen ve Yörük âdetleri yeniden tanıtıldı. Dağder Yönetim Kurulu Üyesi Veliye Sevim, “Kına gecesi şöyle başlar: Soğan kabukları ile yumurtalar kaynatılıp renklendirilerek süslenip kız evi tarafından oğlan evine götürülür. Belenören köyü kadınları tarafından 500 yıllık gelenek yaşatıldı. Unutulmaya yüz tutmuş dağ yöresi âdetleri genç nesillere aktarıldı. Ayrıca yöre dışındaki halkımıza da Yörük Türkmen kültürünü tanıtıyoruz. Bu programları 4 yıldır yapmaktayız. Her ay değişik bir ilçemizin bir köyünü çağırarak bu kültürü tanıtmaya ve yaşatmaya çalışmaktayız" dedi.

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