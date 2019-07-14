Bakır tel, dut ve nar ağaçlarının dalları ile su buluyor

Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Yassıca köyünde yaşayan 75 yaşındaki Mehmet Ali Açık, eline aldığı bakır tel, dut veya nar ağaçlarının dallarından su yerlerini tespit ediyor. Açık, 20 yıldır elindeki aletlerle susuz köyleri suyla buluşturmaya devam ediyor.

Gercüş içesine bağlı Yassıca köyünde ikamet eden Açık, yaklaşık 20 yıl önce su aramak için eline bakır tel, nar veya dut ağacının dallarını alıp kendini ovalara vurdu. Açık, ilginç yöntem sayesinde şimdiye kadar yüzlerce alanda su tespit edilmesini sağladı. ‘Buralarda su yok boşuna yorulma’ söylemlerini kulak arkası eden Açık, 20 yıldır bölgenin en ücra noktalarında su aramaya devam ediyor.

“Çubuklar beni yönlendiriyor”

İlginç su tespiti ile ilgili konuşan Mehmet Ali Açık, akımın elektrik gibi ellerinden geçtiğini ve bunu hissedebildiğini söyledi. Elindeki aletlerle suyun nereden geldiğini ve nerede olduğunu tespit ettiğini kaydeden Açık, “Su benim iki çubuğun nereden geldiğini takip ediyor ve beni yönlendiriyor. Suyun hangi noktandan geldiğini bile tespit edebiliyorum. Allah’ıma dua etmişim bu konuda kimseden ücret almıyorum, bunu hayrıma yapıyorum. Su kaynağını bularak vatandaşları suya kavuşturdum. Batman Organize Sanayi Bölgesi’nde 20 yer gösterdim ve su çıktı. Bize yakın olan il ve civar köylerde binlerce kuyu açılmasını sağladım” dedi.