Bakır telden sanat eserleri üretiyor

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te, filografi sanatıyla uğraşan Mustafa Tekoğul, çivi ve bakır tel kullanarak sanat eserleri üretiyor.

İzmit'in Karabaş Mahallesi'ndeki iş yerinde filografi çalışmaları yapan Mustafa Tekoğlu, bakır tel ve çivileri kullanarak sanat eserleri ortaya çıkarıyor. Yaklaşık 4 yıl önce filografi sanatını merak ederek öğrenmeye başladığını söyleyen Tekoğul, kısa süre içerisinde öğrendiği sanat dalında öğrenciler de yetiştirmeye başladı. Çivilerin bir tablaya objeleri belirtecek şekilde çakılmasının ardından bakır teller ile renklendirilmesi sonucunda resim elde edilen filografi sanatını çok sevdiğini söyleyen Mustafa Tekoğul, yaptığı eserleri dükkanında sergileyerek satıyor.

Yaklaşık 4 yıl önce bir sergide filografi sergisini gezdikten sonra kursa katılarak 1 yıl boyunca eğitim aldığını söyleyen Mustafa Tekoğul, "Kocaeli Meslek Edindirme Kursları’na katılarak eğitim aldım. Bunun 1 yıl dersini aldım. Ben bu sanatı hakikaten çok sevdim. Gece- gündüz çalışarak 1 yıl boyunca bunu yaptıktan sonra hocama, 'Ben bu kursa haftada 5 gün gelebilir miyim?' dedim. Sosyal çevrem geniş olduğu için, kurum müdürlerinden bu konuda ders vermem için teklifler almaya başladım. Öğrenciyken bir anda ders verme konumuna, hocalık konumuna gelmemi istediler. Tabiri caizse şok oldum. Hocama sordum bunu. Kendisi bana, 'Siz bir kişinin 4 senede yapacağı işi 1 senede yaptınız. Size eğitim vermeniz için icazet veririm' dedi. Bunu aldıktan sonra Halk Eğitimin kalfalık, ustalık, usta öğreticilik belgelerini aldım. O belgeleri aldıktan sonra 2,5 senedir eğitim veriyorum" dedi.

Meslek hastalığına yakalandığını, ancak çok sevdiği için yapmaya devam ettiğini anlatan Tekoğul, "Halk Eğitim nezdinde Uluslararası Gençlik Merkezi'nde, İzmit Meslek Edindirme Kursları’nda ve üniversitenin KYK yurtlarında eğitim veriyorum. 10 yaşından 80 yaşına kadar kursiyerlerim var. Her kesimden insan var. Çok severek yapıyorum bunu. Hatta yorgunum. Meslek hastalığı da oldu. Kolumda ödem var, biraz dinlenmem lazım. Gözlerimin arkasında kanama var. Doktor dinlenmen lazım diyor. Ama bir türlü dinlenemiyorum, çünkü mesleği çok seviyorum. Çok güzel bir terapi. Herkese öneririm. Türkiye'de çok yeni olmasına rağmen bir anda patladı. Şimdi Kocaeli'de de aşırı derecede bir talep var. Talebin olması çok güzel, bizi mutlu ediyor” diye konuştu.