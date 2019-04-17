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Bakır ustası, oğluyla mesleğini yaşatmaya çalışıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 11:37 | Son Güncelleme

  ANKARA'da Cafer Keleş (52), oğlu Celal Keleş (27) ile birlikte yok olmaya yüz tutan bakırcılık mesleğini yaşatıyor.

ANKARA'da Cafer Keleş (52), oğlu Celal Keleş (27) ile birlikte yok olmaya yüz tutan bakırcılık mesleğini yaşatıyor. Cafer Keleş, mesleğe başladığında Samanpazarı'nda 40'a yakın kalay ve bakır ustası olduğunu söyleyerek, "Mesleğimiz sonradan teknolojiye yenik düştü. Çelik rağbet görmeye başladı ama ben hala mesleği ayakta tutmaya çalışan ustalardan biriyim" dedi.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Cafer Keleş, ilkokul eğitimini sürdürdüğü sırada yıllarda Altındağ Samanpazarı'nda bulunan bakır ustalarının yanında çalışmaya başladı. Mesleği öğrenen Cafer Keleş, 20 yaşında kendi iş yerini kurdu. Ürettiği ürünlerin satışını yaparak geçimini sağlayan Cafer Keleş, zamanla gelişen teknolojiye direndi. İş yerini Gölbaşı Mogan Gölü kıyısında kurulan sanat sokağında sürdüren Cafer Keleş, çok sevdiği mesleğini büyük oğlu Celal Keleş ile yaşatmaya çalışıyor.

'TEKNOLOJİYE YENİK DÜŞTÜ'

Cafer Keleş, bakırcılık mesleğini 41 yıl önce Samanpazarı'nda bulunan bakır ustalarının yanında öğrendiğini, o zamanlar Samanpazarı'nda 40'a yakın kalay ve bakır ustası olduğunu söyledi. Keleş "Çoğu usta mesleği bıraktı. Son nesil benim. O zamanlar bakır, kullanılacak bir maddeydi, en çok kullanılan kap kacaklar bakırdandı. Sonradan çıkan teknolojiye yenik düştü. Çelik rağbet görmeye başladı ama ben hala mesleği ayakta tutmaya çalışan ustalardan bir tanesiyim. Benden sonra da oğlum devam edecek. Bizim mesleğimizin en olmazsa olmazı kalay işidir. Daha sonra işleme yapıyoruz, figürleri kullanıyoruz. Genelde Antep işlemeciliği ve Hitit işlemeciliğinde farklı modellerle bakırları dönüştürüyoruz. Süslemelerde gül ve çiçek desenlerini çok kullanıyoruz ama isteğe göre de tasarımlar yapıyoruz" dedi.

'MESLEĞİ GELİŞTİREREK YAŞATMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Celal Keleş ise 12 yaşından itibaren babası Cafer Keleş'in yanında mesleği öğrendiğini söyledi. Celal Keleş, "Sanat icra ediyoruz, bu da beni çok mutlu ediyor. İnsanların ilgisi de beni bu konuda motive ediyor. Babamın mesleği olduğu ve sevdiğim için mesleği sürdürebileceğim zamana kadar sürdürmek istiyorum. Bizler de mesleği geliştirerek yaşatmaya çalışacağız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-İşyerinden görüntü
-Cafer Keleş ile röp.
-Celal Keleş ile röp.
-Detay

Haber-Kamera: Haluk KARAASLAN-Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA)-

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