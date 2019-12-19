HABER

Bakırcılar Çarşısı'nda sadece 7 usta kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2019 10:44 | Son Güncelleme

MALATYA'da, bir zamanlar 100'ü aşkın esnafın bulunduğu tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda, günümüzde sadece 7 usta kaldı.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - MALATYA'da, bir zamanlar 100'ü aşkın esnafın bulunduğu tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda, günümüzde sadece 7 usta kaldı. Teknolojiye direnen son bakırcı ustaları, artık müşteri ve çırak bulamamaktan şikâyet ediyor. Bakırın sağlıklı olduğunu ancak artık tercih edilmediğini, bu nedenle birçok kişinin sektörü bırakmak zorunda kaldığını anlatan bakırcılar, en büyük endişelerinin kendilerinden sonra bakırcılığın tarihe karışması olduğunu ifade ediyor.

Bir zamanlar en iyi meslek dallarından bir olan bakırcılık, şimdilerde unutulmaya yüz tuttu. Malatya tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda bakırcı ustası giderek tükenmeye başladı. Babadan oğula geçen bakır ve kalaycılığın son temsilcileri, bugünlerde eleman bulmakta ve iş yapmakta zorlandıklarını söyledi. 100 işyerinden çekiç seslerinin yankılandığı çarşıda, yaptıkları işin tarihe karışmasından korkan ustalar, mesleklerini yaşatmak için eleman arıyor. İş olmadığı için birçok ustanın dükkânlarına kilit vurduğunu söyleyen ustalar, tek korkularının bakırcılık sanatının bitmesi olduğunu vurguladı.

KALAYCI: BAKIR KULLANMAYANLARIN ÇOĞU HASTA OLUYOR

55 yıllık kalaycı ustası Mehmet Ali Kalaycı (70) babadan kalma kalma mesleğin unutulmaya yüz tuttuğunu belirterek, "Benim baba mesleğimdir. Şimdi kalaycılık hem alan hem işini yapan yüzde 10 kalmamıştır. Çünkü eski insanlar hiç kalmadı. Yeni yetişen nesiller cam, krom, porselen kullanıyor. Teknoloji gelişti bu iş bitti. Yüzde 10 kaldı. Gidiyor cam alıyor, porselen alıyor, krom alıyor, çelik alıyor. Eskiden kalan yaşlılar bu bakıra özen gösteriyor. Bakırın özelliği; kalay sağlıklı, 50 sene önce Malatya'da hiç 2 tane hastane vardı biri sigorta hastanesi, biri de Devlet Hastanesi. Şimdi 10- 15 tane hastane çıkmış milletin kökü hasta. Kalay sağlıklı, ben burada kalaylı kapta yemek yapıyorum bambaşka. Önceden iş vardı, şimdi kalmadı. Şimdi yüzde 10 kaldı. Eski meslek diye şimdiki nesil yapmazlar. Teknoloji gelişti bu meslekler eski meslekler oldu ve kimse yapmaz, yapmıyorlar. 50 sene önce burada 100 esnaf vardı bu işi yapan. Şimdi git gide biterek 7 esnaf kaldık. Ne yapalım teknoloji gelişti bu eski işler bitti. Zaman böyle götürüyor. Hayat devam ediyor ama. Ben işimden memnunum, mutluyum çok şükür" dedi.

'BİZDEN SONRA USTA OLMAZ'

Çarşıda 55 yıldır bakırcılık yapan Süleyman Akışlı (70) ise 20 seneden bu yana çırak gelmediğini kaydederek, şunları söyledi:

"Biz tek başımıza, kendimize göre hallediyoruz, çıraklık işleri de kendimiz hallediyoruz. Bizden sonra usta olmaz, bu iş üzerine usta olmaz. Kimse yapmıyor, çırak da gelmeyince de basit bir meslek değil ki hemen gelip yapsın. Bakırcılık en azından 7- 8 seneni alır ki çıraklıkta o işi kavrayabilsin. Bizden sonra da çırak yok burada. En genç çıraklarımız 50- 55 yaşlarındadır. İş olmayınca, işlerimizde biraz kirli olduğundan dolayı çırak da gelmiyor. Şimdi hep millet okumaya yöneldi. Bugünkü günden örnek söyleyeyim; bugün hiç siftah etmemişim 3 kişi de çalışıyoruz. Bu halde çırak gelip ne yapabilecek burada. Tabi ki usta olmak istemez bu şartlarda, bu işten. İnsanların çoğu daha rahat işe, daha temiz işe yöneldi. Bizim iş kirli, tabii ki elini nereye atarsan kirleniyor. Bundan sonra tahmin edemem ki çırak gelmez ve biter bu iş. Bu çarşıda bir sürü esnafımız var ve bunların hepsi bakırcı ve kalaycıydı. Hepsi iş yapardı, para da kazanırdı. Biz 7- 8 kişi kalmışız. İş yok tabii ki. Eğer başka bir iş yapabilsek biz de bunu yapmayız. Fakat mesleğimizdir ben 70 yaşındayım halen çalışıyorum. Şikâyetim yok Allah'a çok şükür. Uğraştık, yaptık, ettik eğledik. O zamanlar iş de vardı, para da kazandık, dükkânı da aldık, ev de aldık durum böyle fazla ileri gidemeyiz. Halen de çalışıyorum çok şükür."

PARTNER Yerini çok az kişi biliyor! 21 yaşından küçükler giremiyor Yerini çok az kişi biliyor! 21 yaşından küçükler giremiyor
Ünlü kalp cerrahından gezen tavuk açıklaması; dışkısını yiyor, salmonella bulaşma ihtimali yüksekÜnlü kalp cerrahından gezen tavuk açıklaması; dışkısını yiyor, salmonella bulaşma ihtimali yüksek
Kimsenin yapamadığı böbrek naklini Uludağ Üniversitesi yaptıKimsenin yapamadığı böbrek naklini Uludağ Üniversitesi yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hanife evlendi! Göğüs dekoltesi olay oldu

Hanife evlendi! Göğüs dekoltesi olay oldu

Davutoğlu'ndan çarpıcı sözler! 'Anlatacak televizyon bulamadım'

Davutoğlu'ndan çarpıcı sözler! 'Anlatacak televizyon bulamadım'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

İtirafların ardı arkası kesilmiyor! 'Parçalara ayırıp...'

İtirafların ardı arkası kesilmiyor! 'Parçalara ayırıp...'

Uludağ'da cansız bedeni bulunmuştu, yakınları teşhis etti

Uludağ'da cansız bedeni bulunmuştu, yakınları teşhis etti

Azil sürecinde flaş gelişme! Suçlamalar kabul edildi!

Azil sürecinde flaş gelişme! Suçlamalar kabul edildi!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

O sözlere çok sinirlendi! 'Gazeteciliği sizden öğrenmedim'

O sözlere çok sinirlendi! 'Gazeteciliği sizden öğrenmedim'

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

'Gürültü yapmayın uyuyamıyorum' mesajı attı, sonrası korkunç

'Gürültü yapmayın uyuyamıyorum' mesajı attı, sonrası korkunç

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Valilik duyurdu! Kıran-8 Sehi Ormanları Operasyonu devam ediyor

Dün başlamıştı! Sehi Ormanları Operasyonu'yla ilgili açıklama

'830 Suriyeli öğretmen atandı' iddiasına MEB'den açıklama

Çok konuşulan iddiaya Bakanlık'tan açıklama

Uludağ'da bulunan ikinci cansız bedenin Mert Alpaslan'a ait olduğu kesinleşti

Uludağ'da cansız bedeni bulunmuştu, yakınları teşhis etti

Ankara'da feci kaza! TIR, aydınlatma direğine çarptı, sürücü hayatını kaybetti

Feci kaza! TIR şoförü hayatını kaybetti

Van'daki terör operasyonunda ele geçirilen roketatar mühimmatları imha edildi

Ele geçirilip imha edildi

Uludağ'da hayatını kaybeden Mert ve Efe için TKP'den mesaj

Mert ve Efe için TKP'den mesaj!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.