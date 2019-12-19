Bakırcılar Çarşısı'nda sadece 7 usta kaldı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - MALATYA'da, bir zamanlar 100'ü aşkın esnafın bulunduğu tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda, günümüzde sadece 7 usta kaldı. Teknolojiye direnen son bakırcı ustaları, artık müşteri ve çırak bulamamaktan şikâyet ediyor. Bakırın sağlıklı olduğunu ancak artık tercih edilmediğini, bu nedenle birçok kişinin sektörü bırakmak zorunda kaldığını anlatan bakırcılar, en büyük endişelerinin kendilerinden sonra bakırcılığın tarihe karışması olduğunu ifade ediyor. Bir zamanlar en iyi meslek dallarından bir olan bakırcılık, şimdilerde unutulmaya yüz tuttu. Malatya tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda bakırcı ustası giderek tükenmeye başladı. Babadan oğula geçen bakır ve kalaycılığın son temsilcileri, bugünlerde eleman bulmakta ve iş yapmakta zorlandıklarını söyledi. 100 işyerinden çekiç seslerinin yankılandığı çarşıda, yaptıkları işin tarihe karışmasından korkan ustalar, mesleklerini yaşatmak için eleman arıyor. İş olmadığı için birçok ustanın dükkânlarına kilit vurduğunu söyleyen ustalar, tek korkularının bakırcılık sanatının bitmesi olduğunu vurguladı.

KALAYCI: BAKIR KULLANMAYANLARIN ÇOĞU HASTA OLUYOR 55 yıllık kalaycı ustası Mehmet Ali Kalaycı (70) babadan kalma kalma mesleğin unutulmaya yüz tuttuğunu belirterek, "Benim baba mesleğimdir. Şimdi kalaycılık hem alan hem işini yapan yüzde 10 kalmamıştır. Çünkü eski insanlar hiç kalmadı. Yeni yetişen nesiller cam, krom, porselen kullanıyor. Teknoloji gelişti bu iş bitti. Yüzde 10 kaldı. Gidiyor cam alıyor, porselen alıyor, krom alıyor, çelik alıyor. Eskiden kalan yaşlılar bu bakıra özen gösteriyor. Bakırın özelliği; kalay sağlıklı, 50 sene önce Malatya'da hiç 2 tane hastane vardı biri sigorta hastanesi, biri de Devlet Hastanesi. Şimdi 10- 15 tane hastane çıkmış milletin kökü hasta. Kalay sağlıklı, ben burada kalaylı kapta yemek yapıyorum bambaşka. Önceden iş vardı, şimdi kalmadı. Şimdi yüzde 10 kaldı. Eski meslek diye şimdiki nesil yapmazlar. Teknoloji gelişti bu meslekler eski meslekler oldu ve kimse yapmaz, yapmıyorlar. 50 sene önce burada 100 esnaf vardı bu işi yapan. Şimdi git gide biterek 7 esnaf kaldık. Ne yapalım teknoloji gelişti bu eski işler bitti. Zaman böyle götürüyor. Hayat devam ediyor ama. Ben işimden memnunum, mutluyum çok şükür" dedi.