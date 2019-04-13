HABER

Bakırcılık mesleği unutulmaya yüz tuttu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 08:38 | Son Güncelleme

Bakırcılık mesleği, bakır mutfak malzemelerine ilgi azalınca unutulmaya yüz tuttu.Bakır ustaları, zamana inat Erzincan’da bulunan imalathanelerinde çekiş seslerini susturmuyor.

Bakırcılık mesleği, bakır mutfak malzemelerine ilgi azalınca unutulmaya yüz tuttu.
Bakır ustaları, zamana inat Erzincan’da bulunan imalathanelerinde çekiş seslerini susturmuyor. Son bir asırda Erzincan’da altın dönemini yaşayan bakırcılık mesleği, bakır mutfak eşyalarına ilginin her geçen gün azalması ile daha da unutulmaya başlandı. Erzincan’da bulunan bakır imalathanelerinin her birinde eskiden 5-6 çırak bulunurken, bakır eşyalara ilginin azalmasıyla bu sayı bire kadar düştü.
Bakır eşyalarına olan ilginin azalmasında en büyük etken olarak, mutfakta kullanılan bakırların en az yılda bir kez kalaylanması gerekliliği görülüyor. Unutulmaya yüz tutan bakır eşyaların günümüzde turistik ve nostaljik eşya olarak rağbet gördüğünü belirten bakır ustaları, ’kabarma çekiç’ tekniği ile Erzincan motiflerini ustaca tepsi, cezve gibi mutfak eşyalarına işliyor.
Mesleğin unutulmaya yüz tuttuğunu anlatan 50 yıllık bakır ustası 63 yaşındaki Yaşar Öztürk, bakırın yatırım yapanlar tarafından sadece turistik bir eşya olarak kullanıldığını kaydetti.
Öztürk, “Bakırcılık mesleğinin durumu önceki yıllara göre kıyaslanamaz hale geldi. Unutulmaya yüz tuttu. Çalıştıracak çırak bulamıyoruz artık. 50 yıl önce bakırdan yapılmış ürünler mutfak eşyası olarak kullanılırdı, şimdi ise sadece turistik bir eşya olarak kullanılıyor.” dedi.
Bakır ustaları, ekonomik anlamda yeterli olmaması nedeniyle mesleğe ilginin azaldığını, eskiler gibi bakır ustalarının yetişmediğini ifade eden Vedat Öztürk ise, “Yeterli desteği göremiyoruz. Alttan yetişen bakır ustası yok artık. Çırak gelmiyor. Gelen de ilk olarak ne kadar para alacağım diye soruyor. Mesleğin son ustalarıyız” diye konuştu.

Bakırcılık mesleği unutulmaya yüz tuttu

Bakırcılık mesleği unutulmaya yüz tuttu

Bakırcılık mesleği unutulmaya yüz tuttu

Bakırcılık mesleği unutulmaya yüz tuttu

Bakırcılık mesleği unutulmaya yüz tuttu

Bakırcılık mesleği unutulmaya yüz tuttu

Bakırcılık mesleği unutulmaya yüz tuttu

Bakırcılık mesleği unutulmaya yüz tuttu

Bakırcılık mesleği unutulmaya yüz tuttu

Bakırcılık mesleği unutulmaya yüz tuttu

Bakırcılık mesleği unutulmaya yüz tuttu

Bakırcılık mesleği unutulmaya yüz tuttu

Bakırcılık mesleği unutulmaya yüz tuttu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Barış Yarkadaş'tan 'Maltepe' açıklaması

Barış Yarkadaş'tan 'Maltepe' açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan Suriyeli mülteci sorusuna yanıt!

Ekrem İmamoğlu'ndan Suriyeli mülteci sorusuna yanıt!

Bomba grup seks itirafı! Sosyal medyayı salladı

Bomba grup seks itirafı! Sosyal medyayı salladı

Çukur'a bomba transfer! Ünlü oyuncunun rolü belli oldu

Çukur'a bomba transfer! Ünlü oyuncunun rolü belli oldu

İki kız kardeş evlerinde ölü bulundu: 3 gözaltı

İki kız kardeş evlerinde ölü bulundu: 3 gözaltı

AK Parti'de seçim sonrası istifa depremi!

AK Parti'de seçim sonrası istifa depremi!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

YSK'dan Mardin kararı! Mazbata verilecek

YSK'dan Mardin kararı! Mazbata verilecek

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu!

Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu!

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
FETÖ listesinde en üstte yer alan emniyet müdürü tutuklandı

FETÖ listesinde en üstte yer alan emniyet müdürü tutuklandı

Beyoğlu'nda korkutan yangın

Beyoğlu'nda korkutan yangın

Kırıkkale İl Kültür ve Turizm Müdürü görevden alındı

Halit Karakoç görevden alındı!

Yeni başkanın teşekkür yemeğinden zehirlenen 71 kişi hastaneye kaldırıldı

Yeni başkanın teşekkür yemeğinden zehirlenen 71 kişi hastaneye kaldırıldı

Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı muvazzaf subay alımı için ön başvurular başladı! Başvuru şartları neler?

Başvuru şartları belli oldu! İşte detaylar...

Ön başvurusu kabul edilen bekçi adaylarını hangi süreçler bekliyor? Tüm detaylarıyla bekçi alımı sınav sonrası süreç

Ön başvuru sonuçları açıklandı! İşte adayları bekleyen süreç

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.