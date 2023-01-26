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'Bakire değilim, meraktan yaptım' diyen Merve Taşkın yalnızca göğüs uçlarını kapattı

26.01.2023 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde müstehcenlik suçuyla yargılanan sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, yine sınırlara meydan okudu. Yalnızca göğüs ucunu kapatan Merve Taşkın, süper minisiyle çömelip poz verdi.

'Bakire değilim, meraktan yaptım' diyen Merve Taşkın yalnızca göğüs uçlarını kapattı

Gümüş tonlarında bir büstiyer ve etek tercih eden Merve Taşkın, paylaşımına ''26 Ocak yani bu sabah 09.50'de kendi ülkem Türkiye'de müstehcenlik suçundan dolayı ikinci duruşmam var, bu duruşmada karar verilecek bence. Umarım bu son postum olmaz. 'Beraat' diye bir fotoğraf tekrar paylaşabilme dileğiyle...'' notunu düştü.

'Bakire değilim, meraktan yaptım' diyen Merve Taşkın yalnızca göğüs uçlarını kapattı

Merve Taşkın'ın cesur paylaşımına ''Bu kıyafetle zor gibi'' ve ''Kadınları rahat bırakın'' yorumları geldi.

'Bakire değilim, meraktan yaptım' diyen Merve Taşkın yalnızca göğüs uçlarını kapattı

Merve Taşkın ''İnsanların kimseye zarar vermeden kendi hayatlarını yaşadığı ve bundan dolayı müstehcenlik suçundan mahkemelere çıkmadığı bir dünyada yaşarız umarım. Bana şans dileyin'' sözleriyle de dikkat çekti.

'Bakire değilim, meraktan yaptım' diyen Merve Taşkın yalnızca göğüs uçlarını kapattı

12 Ocak'ta ilk duruşması görülen Merve Taşkın, adliyeye geldiği iddialı kıyafetle görenleri şaşkına çevirmişti.

'Bakire değilim, meraktan yaptım' diyen Merve Taşkın yalnızca göğüs uçlarını kapattı

Merve Taşkın'ı mahkemede ünlü avukat Feyza Altun savundu.

'Bakire değilim, meraktan yaptım' diyen Merve Taşkın yalnızca göğüs uçlarını kapattı

Bir takipçisinden gelen ''Bakire misin?'' sorusuna olumsuz yanıt veren Merve Taşkın, ''Kim olduğunu sormayın, meraktan yaptım'' demişti.

'Bakire değilim, meraktan yaptım' diyen Merve Taşkın yalnızca göğüs uçlarını kapattı

Öte yandan OnlyFans'ta hesabı bulunan fenomen, geçtiğimiz günlerde yalıya taşındığını duyurdu.

'Bakire değilim, meraktan yaptım' diyen Merve Taşkın yalnızca göğüs uçlarını kapattı

'Bakire değilim, meraktan yaptım' diyen Merve Taşkın yalnızca göğüs uçlarını kapattı


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