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Bakire olduğu için baskı hisseden dünyaca ünlü oyuncudan itiraf: Sonunda biriyle birlikte oldum!

16.06.2021 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikan televizyonlarında 2000'li yılların başına damgasını vuran The OC dizisinin yıldız ismi Mischa Barton, pandemi döneminde yaşadığı bazı olayları kaleme aldı. Ünlü oyuncu yazısında bir dönem yaşadığı travmadan söz ederken şaşırtan bir itirafta bulundu. Barton, rol aldığı popüler dizi OC'un zamanlarında 'Bakire' olduğu için baskı hissettiğini dile getirdi.

Türkiye'de de uyarlaması yapılan The OC dizisi esas yıldızlarından olan Mischa Barton, canlandırdığı karakterin aktif seks hayatı nedeniyle bir dönem bakire olduğu için baskı hissettiğini ve bu baskıdan dolayı biriyle birlikte olduğunu söyledi. Pandemi döneminde yaşadığı travmatik olaylar ve etkilerini kaleme alan oyuncu yaptığı itiraf ile herkesi şaşırttı.

The OC dizisinin yıldız ismi Mischa Barton'dan şaşırtan itiraf!

Bir döneme damgasını vuran The OC dizisinde başrol oynayan dünyaca ünlü isim Mischa Barton, yaptığı itiraf ile dikkatleri üzerine çekti.
Yıldız oyuncu, The OC'deki karakteri cinsel açıdan aktif olduğu için dizide yer aldığı esnada ilk kez seks yapmak konusunda üzerinde "baskı" hissettiğini dile getirdi.
Fox'ta 2003-2007 yılları arasında The OC dizisinde Marissa Cooper karakterini hayat verirken henüz 18 yaşındaydı.
Harper's Bazaar için kaleme aldığı bir yazıda Barton, toplumun gözü önünde büyümek ve genç yaşta şöhret olmanın akıl sağlığı üzerindeki etkisinden bahsetti.

'GENÇ YAŞTA CİNSELLEŞTİRİLDİM'

'GENÇ YAŞTA CİNSELLEŞTİRİLDİM'
Pandemi sürecinin kendisine geçmiş yıllarda yaşadığı bazı travmalarını hatırlattığını ifade eden ünlü oyuncu, şu sözleri kaleme aldı "Genç yaşta bile cinselleştirilmiştim. Beni yanlış anlamayın, oyuncu olmayı ve sahnedeki işimi seviyordum."

'O DÖNEM BAKİRE OLMAK SAHTEKAR HİSSETTİRMİŞTİ'

'O DÖNEM BAKİRE OLMAK SAHTEKAR HİSSETTİRMİŞTİ'
Sözlerine devam eden oyuncu, "Kendimi çok büyümüş hissediyor, işimle gurur duyuyordum ve kendimi gerçekten buna adamıştım ama yine de çocuktum. Marissa Cooper rolünü aldığımda 18 yaşındaydım ve liseden yeni mezun olmuştum… O dönem bakire olmak bile beni bir sahtekar gibi hissettirmişti." ifadelerini kullandı.

'İLK DEFA SEKS YAPMA KONUSUNDA BASKI HİSSETTİM'

'İLK DEFA SEKS YAPMA KONUSUNDA BASKI HİSSETTİM'
Kendi yaşından daha büyük, metropol hayatına adapte olmuş bir kadın karakterini nasıl geliştirdiğini betimleyen Barton, The OC karakterleriyle aynı çizgide olmak için ilk kez seks yapmak konusunda baskı hissettiğini söyledi.

'BUNU YAPMAZSAM KARAKTERİ OYNAYAMAM SANDIM'

'BUNU YAPMAZSAM KARAKTERİ OYNAYAMAM SANDIM'
Barton konuya ilişkin olarak yazısında, "Üzerime çöken bu şeyi, yani bekaretimi, isterseniz odadaki fil de diyebilirsiniz, yolumdan çekmenin önemli olduğunu biliyordum. Acele edip biraz olgunlaşmazsam bu karakteri oynayamayacağımdan gerçekten endişelenmeye başlamıştım." dedi.

'SONUNDA BİRİYLE İLİŞKİYE GİRDİM'

'SONUNDA BİRİYLE İLİŞKİYE GİRDİM'
Yazısına devam eden ünlü oyuncu, "Biriyle ilişkiye girmeye dair hiç baskı hissettim mi? 30'larındaki daha yaşlı adamların peşimden koşmasının ardından sonunda biriyle birlikte oldum. Bunun olmasına izin verdiğim için kendimi biraz suçlu hissediyorum." şeklinde kaleme aldı.

'TOPLUMUNDA BASKISI BÜYÜKTÜ'

'TOPLUMUNDA BASKISI BÜYÜKTÜ'
Seks ve cinsellik konusunda birçok şeyin etken olduğunu ifade eden Barton, "Yalnızca birlikte olduğum kişiden değil, genel olarak toplumdan seks yapmak konusunda çok fazla baskı hissettim." sözleri ile yazısını tamamladı.

'ZORBALIK DİZİDEN AYRILMA NEDENİMDİ'

'ZORBALIK DİZİDEN AYRILMA NEDENİMDİ'
Mischa Barton geçtiğimiz aylarda dizinin perde arkasındaki zorbalık sebebiyle The OC'den ayrıldığını da dile getirmişti.
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