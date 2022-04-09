Bakirelik açıklamasıyla gündem olan fenomen Merve Taşkın'dan yeni paylaşım!

Fenomen Merve Taşkın, geçtiğimiz dönemde 'Artık bakire değilim' itirafıyla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Paylaşımlarıyla takipçilerinden binlerce yorum ve beğeni alan isim Amerikan yapımı gençlik dizisi Euphoria'dan ilham alarak makyaj yaptığını ifade etmişti.

TAKİPÇİLERİ YORUM YAĞMURUNA TUTUYOR

Daha önce yaptığı paylaşımına ''Günlük hayatımda Euphoria karakterleri gibi dolaşmaya karar verdim'' notunu düşen ismin fotoğraflarına ''Göğüslerini taşımaktan sırtın ağrımıyor mu?'' yorumu yapılmıştı.

''MERAKIMDAN YAPTIM'' DEMİŞTİ

Fenomen isim, çok konuşulan bekaret açıklamasında ise ''Artık bakire değilim. Merakımdan yaptım. Kiminle olduğunu da söyleyemem. Bu konuyla alakalı daha fazla soru sormazsanız sevinirim'' ifadelerini kullanmıştı.

Merve Taşkın'ın, Instagram'da 600 bine yakın takipçisi bulunurken, cesur pozlarıyla kendisinden söz ettiren Merve Taşkın'ın adı, Alman futbolcu Loris Karius ile aşk dedikodularına da karışmıştı.

ALAÇATI PAYLAŞIMI GELDİ

Taşkın'dan bu defa Alaçatı paylaşımı geldi. Fenomen isim, canlı müzikle eğlendiği anları hikayesinde paylaştı.

"SİLİKON FAZLALIĞI"

Merve Taşkın'ın son paylaşımına "Silikon fazlalığı" şeklinde yorumlar gelirken, ''Koronadan korunalım, ellerimizi yıkayalım'' notunu düştüğü başka bir paylaşımı da yorum yağmuruna tutulmuştu.





