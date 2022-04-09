MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bakirelik açıklamasıyla gündem olan fenomen Merve Taşkın'dan yeni paylaşım!

Bakirelik açıklamasıyla gündem olan fenomen Merve Taşkın'dan yeni paylaşım!

09.04.2022 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz aylarda bakirelik konusuyla ilgili şaşırtıcı bir itirafla gündem olan 23 yaşındaki fenomen Merve Taşkın, sosyal medyaya sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Fenomen isimden bu kez yeni paylaşımlar geldi.

Bakirelik açıklamasıyla gündem olan fenomen Merve Taşkın'dan yeni paylaşım!

Fenomen Merve Taşkın, geçtiğimiz dönemde 'Artık bakire değilim' itirafıyla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Paylaşımlarıyla takipçilerinden binlerce yorum ve beğeni alan isim Amerikan yapımı gençlik dizisi Euphoria'dan ilham alarak makyaj yaptığını ifade etmişti.

TAKİPÇİLERİ YORUM YAĞMURUNA TUTUYOR

Daha önce yaptığı paylaşımına ''Günlük hayatımda Euphoria karakterleri gibi dolaşmaya karar verdim'' notunu düşen ismin fotoğraflarına ''Göğüslerini taşımaktan sırtın ağrımıyor mu?'' yorumu yapılmıştı.

asderfedrftyrtg

''MERAKIMDAN YAPTIM'' DEMİŞTİ

Fenomen isim, çok konuşulan bekaret açıklamasında ise ''Artık bakire değilim. Merakımdan yaptım. Kiminle olduğunu da söyleyemem. Bu konuyla alakalı daha fazla soru sormazsanız sevinirim'' ifadelerini kullanmıştı.

asdfgdfghfgrfg

Merve Taşkın'ın, Instagram'da 600 bine yakın takipçisi bulunurken, cesur pozlarıyla kendisinden söz ettiren Merve Taşkın'ın adı, Alman futbolcu Loris Karius ile aşk dedikodularına da karışmıştı.

asdfghdrfgthrgtgt

ALAÇATI PAYLAŞIMI GELDİ

Taşkın'dan bu defa Alaçatı paylaşımı geldi. Fenomen isim, canlı müzikle eğlendiği anları hikayesinde paylaştı.

dfghfghdfghfg

sdfghsdfgdfgh

"SİLİKON FAZLALIĞI"

Merve Taşkın'ın son paylaşımına "Silikon fazlalığı" şeklinde yorumlar gelirken, ''Koronadan korunalım, ellerimizi yıkayalım'' notunu düştüğü başka bir paylaşımı da yorum yağmuruna tutulmuştu.

11sdfghdfgerfgtrtyty

22asdfghdfghrfgtfgh

33sdfghdfgthrfgthfgth

44asdedrftgyrfgthy

sdfghjdrfgtrfgtht

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Caner Erdeniz ve Anıl Altan kızlarını parka götürdüCaner Erdeniz ve Anıl Altan kızlarını parka götürdü
Hesabına bloke geldi! Tehdit yağdırdıHesabına bloke geldi! Tehdit yağdırdı
Ata Demirer kırdı geçirdi! İlber Ortaylı taklidi olay olduAta Demirer kırdı geçirdi! İlber Ortaylı taklidi olay oldu
Anahtar Kelimeler:
Merve Taşkın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Psikolog Esra Ezmeci paylaştı! "Eşim beni travestiyle aldatıyor"

Psikolog Esra Ezmeci paylaştı! "Eşim beni travestiyle aldatıyor"

87 yaşındaki Yeşilçam'ın yakışıklı jönünü gören şaşkına döndü! Yıllara meydan okuyor

87 yaşındaki Yeşilçam'ın yakışıklı jönünü gören şaşkına döndü! Yıllara meydan okuyor

Tokat görüntüleri çok konuşulmuştu! Türk şoförden rüşvet isteyen Bulgar polis için harekete geçildi

Tokat görüntüleri çok konuşulmuştu! Türk şoförden rüşvet isteyen Bulgar polis için harekete geçildi

Önce ABD, sonra İngiltere... İşbirliği için sıraya girdi!

Önce ABD, sonra İngiltere... İşbirliği için sıraya girdi!

Adı hayvan tacizcisine çıktı: Hastalarına ve zevk adamlarına...

Adı hayvan tacizcisine çıktı: Hastalarına ve zevk adamlarına...

Nihat Hatipoğlu'nu kızdıran soru! "Sen kimsin, senin ne haddine?"

Nihat Hatipoğlu'nu kızdıran soru! "Sen kimsin, senin ne haddine?"

İlginizi Çekebilir

Kliniği dava etti! Kız bebek beklerken…

Kliniği dava etti! Kız bebek beklerken…

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Şaşkına çeviren hareketler! İçkinin dozunu kaçırınca...

Şaşkına çeviren hareketler! İçkinin dozunu kaçırınca...

En büyük sorunu anında çözüyor! Uyumadan önce...

En büyük sorunu anında çözüyor! Uyumadan önce...

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.