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Bakirelik itirafı şoke etmişti! Merve Taşkın fantezi iç çamaşırıyla olay oldu

04.08.2022 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakireliğini kaybettiğini tüm takipçileriyle paylaşan Merve Taşkın sosyal medyayı salladı. Son dönemde ünlülerin para kazanmak için erotik pozlarını paylaştığı Onlyfans'a giren Merve Taşkın Instagram hesabından kırmızı file tulumuyla olay oldu.

Bakirelik itirafı şoke etmişti! Merve Taşkın fantezi iç çamaşırıyla olay oldu

Cesur paylaşımları ve açıklamalarıyla gündeme oturan fenomen Merve Taşkın sosyal medyadaki son pozuyla olay oldu. "Artık bakire değilim. Merakımdan yaptım'' itirafıyla çok konuşulan Merve Taşkın hakkında Amsterdam'da bulunan seks müzesinde poz verdiği için müstehcenlik suçundan dava açılmıştı.

Müstehcenlik konusunda geri adım atmayan Merve Taşkın ünlülerin erotik pozlar paylaşarak para kazandığı Onlyfans için iddialı bir poza daha imza attı.

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Ünlü fenomen son olarak kırmızı tulumu andıran ve tüm vücut hatları belli olan fantezi iç çamaşırıyla hayranlarının dikkatini çekti.

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Merve Taşkın pozlarını paylaşınca takipçileri "Fazla seksi", "Senin de mi paran bitti?" yorumları yaptı. Bazı takipçiler ise fenomene beğeni yağdırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Merve Taşkın
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