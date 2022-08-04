Bakirelik itirafı şoke etmişti! Merve Taşkın fantezi iç çamaşırıyla olay oldu

Cesur paylaşımları ve açıklamalarıyla gündeme oturan fenomen Merve Taşkın sosyal medyadaki son pozuyla olay oldu. "Artık bakire değilim. Merakımdan yaptım'' itirafıyla çok konuşulan Merve Taşkın hakkında Amsterdam'da bulunan seks müzesinde poz verdiği için müstehcenlik suçundan dava açılmıştı.

Müstehcenlik konusunda geri adım atmayan Merve Taşkın ünlülerin erotik pozlar paylaşarak para kazandığı Onlyfans için iddialı bir poza daha imza attı.

Ünlü fenomen son olarak kırmızı tulumu andıran ve tüm vücut hatları belli olan fantezi iç çamaşırıyla hayranlarının dikkatini çekti.

Merve Taşkın pozlarını paylaşınca takipçileri "Fazla seksi", "Senin de mi paran bitti?" yorumları yaptı. Bazı takipçiler ise fenomene beğeni yağdırdı.





