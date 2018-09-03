Bakırköy Adalet Sarayı’nda adli yıl açılışı töreni

İSTANBUL (AA) - Bakırköy Adalet Sarayı’nda adli yıl açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Adalet Sarayının atrium alanındaki tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Açılış töreninde konuşan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Sırrı Topluyıldız, herkesi saygıyla ve sevgiyle selamladığını belirterek, ‘’Zaman çok çabuk geçti. Ben de 1 senedir buradayım. Benim geldiğim dönemde burada olan ve sonrasında gelen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Birlikte çok güzel işler yaptık ve devam edeceğine inanıyorum. Giden arkadaşlarımız oldu ancak aramıza yeni katılan hakim ve Cumhuriyet savcılarımız da oldu. Aramıza hoş geldiniz diyoruz." şeklinde konuştu.

Gelen hakim ve savcıların çalışkan ve dinamik ekibe katıldıkları için şanslı olduklarını vurgulayan Topluyıldız, "Yargıtay'a giden 3 arkadaşımız oldu. Yeni görevlerinde başarılar diliyoruz. Aynı sıfata layık çok arkadaşımız var. Umarım yeni adli yılımız Bakırköy Adliyesi başta olmak üzere hem milletimize hem ülkemize hayırlı olur, güzel karar vermemize vesile olur." ifadelerini kullandı.

Bakırköy Adalet Komisyonu Başkanı Recep Karaman da yeni adli yılın herkese hayırlı olmasını diledi.

Daha sonrasında hakim ve savcılar toplu fotoğraf çektirdi.

Açılışa, hakimler, savcılar ve adliye personeli katıldı.

