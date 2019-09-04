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Bakırköy Adliyesi hakimi Ayşenur Özmen hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 04.09.2019 14:54 | Son Güncelleme

Bakırköy Adliyesinde görevli Asliye Ceza hakimi Ayşenur Özmen kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bakırköy Adliyesinde görevli Asliye Ceza hakimi Ayşenur Özmen kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Özmen için Bakırköy Adliyesinde cenaze töreni düzenlendi.
Bakırköy Adliyesi 20. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi Ayşenur Özmen bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bugün sabaha karşı hayata gözlerini yuman hakim için Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Sırrı Topluyıldız’ın da katıldığı bir cenaze töreni düzenlendi. Törene Başsavcı Topluyıldız’ın yanı sıra hakim Özmen’in annesi, kızı ve mesai arkadaşları katıldı. Törende duygusal anlar yaşanırken, Ayşenur Özmen’nin annesi Nazmiye Özmen kızının fotoğrafına sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Sırrı Topluyıldız, Özmen’in iyi bir insan olduğunu belirterek yargı camiasına başsağlığı diledi.

“Çok özel, çok güzel, melek gibi bir insandı”
Cenaze töreninin ardından konuşan Ayşenur Özmen’in arkadaşı hakim Serap Nebioğlu, arkadaşının kanser olduğunu geç fark ettiğini söyleyerek, “10 ayda kaybettik arkadaşımızı. Bugün sabaha karşı vefat etti. Geç kalmış o bizi çok üzdü. Doktora gittiğinde 4. evreymiş zaten. Çok özel, çok güzel biriydi. Sorun bütün adliyeye, görev yaptığı yerlerde kimseyi kırmaz, kimseyi incitmez. O kadar kibar ve güzel bir insandı. Hastalığı boyunca hiçbir şekilde şikayeti olmadı. Hiçbir şekilde kimseye sitemi olmadı. Geçen pazartesi yoğun bakımdaydı. 2 gündür de solunum cihazına bağlanmıştı. Ona ’Allah sana şifa versin’ dediğimde her seferinde ‘bütün hastalara’ diye beni düzeltiyordu. Dört gün duruşma yapmıştı, ona sordum ilk söylediğinde ’niye hastaneye gitmedin’ dedim. ’zaman bulamadım’ dedi. ’hiç mi belirtisi yok’ dedim. ’vardı, karnım ve iç organlarım çok ağrıyordu, 3 aydır çok halsizdim yorgundum’ dedi. En son çorba içerken halsizmiş. Bu şekilde gidiyor hastaneye 28 Ekim’de. 30 Ekim’de de zaten bize hastalığını söyledi. Biz konduramadık hiç. En son pazar günü gördüm, geçen hafta pazartesi de yoğun bakıma kaldırıldı. Söylenecek çok şey var. Çok özel, çok güzel, melek gibi bir insandı. Ben inanıyorum Allah’ım onu sevdi ve yanına aldı” şeklinde konuştu.
Öte yandan vefat eden hakimin cenazesinin yarın İzmir Kemalpaşa’da defnedileceği öğrenildi.

Bakırköy Adliyesi hakimi Ayşenur Özmen hayatını kaybetti

Bakırköy Adliyesi hakimi Ayşenur Özmen hayatını kaybetti

Bakırköy Adliyesi hakimi Ayşenur Özmen hayatını kaybetti

Bakırköy Adliyesi hakimi Ayşenur Özmen hayatını kaybetti

Bakırköy Adliyesi hakimi Ayşenur Özmen hayatını kaybetti

Bakırköy Adliyesi hakimi Ayşenur Özmen hayatını kaybetti

Bakırköy Adliyesi hakimi Ayşenur Özmen hayatını kaybetti

Bakırköy Adliyesi hakimi Ayşenur Özmen hayatını kaybetti

Bakırköy Adliyesi hakimi Ayşenur Özmen hayatını kaybetti

Bakırköy Adliyesi hakimi Ayşenur Özmen hayatını kaybetti

Bakırköy Adliyesi hakimi Ayşenur Özmen hayatını kaybetti

Bakırköy Adliyesi hakimi Ayşenur Özmen hayatını kaybetti

Bakırköy Adliyesi hakimi Ayşenur Özmen hayatını kaybetti

Bakırköy Adliyesi hakimi Ayşenur Özmen hayatını kaybetti

Bakırköy Adliyesi hakimi Ayşenur Özmen hayatını kaybetti

Bakırköy Adliyesi hakimi Ayşenur Özmen hayatını kaybetti

Bakırköy Adliyesi hakimi Ayşenur Özmen hayatını kaybetti

Bakırköy Adliyesi hakimi Ayşenur Özmen hayatını kaybetti

Bakırköy Adliyesi hakimi Ayşenur Özmen hayatını kaybetti

Bakırköy Adliyesi hakimi Ayşenur Özmen hayatını kaybetti

Bakırköy Adliyesi hakimi Ayşenur Özmen hayatını kaybetti
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