HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakırköy Adliyesi'nde avukata darp! Görüntüler ortaya çıktı

Bakırköy Adliyesi'nde avukata darp! Görüntüler ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2020 14:56 | Son Güncelleme

Avukat Aybars Adıgüzel, Bakırköy Adliyesi'ndeki duruşma salonu önünde saldırıya uğradı. Olaya ilişkin 2 şüpheli “Kamu görevi nedeniyle kasten yaralama" suçundan tutuklanırken darp anının görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.

Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde “Kasten öldürme" suçundan yargılanan bir sanığın avukatlığını yapan Aybars Adıgüzel, duruşma salonu önünde yaklaşık 15 kişi tarafından darbedildi.

Adliyede darp anını paylaşan avukat o anları anlattı

Darp olayına ilişkin Ç.Y., T.Y. ve D.Y. isimli üç kişi gözaltına alındı. Ç.Y. ve T.Y. “Kamu görevlisini görevi nedeniyle kasten yaralama", “Tehdit" ve “Hakaret" suçlarından tutuklanırken D.Y. serbest bırakıldı. Savcılığın D.Y.'nin serbest bırakılmasına itiraz ettiği öğrenildi.

15 KİŞİ TARAFINDAN DARP EDİLDİK

15 KİŞİ TARAFINDAN DARP EDİLDİK
Darp anına ilişkin görüntüleri paylaşan Avukat Adıgüzel, yaşadıklarını DHA'ya anlattı.
Adıgüzel, “Duruşma salonu önünde, dosyaya taraf olup olmadığı belli olmayan bazı kişiler tarafından önümüz kesildi. Bize duruşmada savunma yapmamamız gerektiğini, eğer savunma yaparsak başımıza kötü şeyler geleceği ve bize farklı muameleler yapabilecekleri şeklinde tehditler savruldu.
Tehditlerin ardından biz karşımızdakileri sakinleştirmeye çalıştık. Avukat olduğumuzu ve bizim görevimizin savunma yapmak olduğunu karşı tarafa anlattık, fakat tansiyon yükselmeye devam etti. Bizim bu kişilerle konuştuğumuzu fark eden başka bir grup üzerimize doğru gelmeye başladı. Durumu fark edince 'Memur beyler' diye bağırdık, fakat der demez yaklaşık 15 kişi tarafından darbedilmeye başladık" dedi.

MAHKEME KAPALI OTURUM TALEBİNİ REDDETTİ

MAHKEME KAPALI OTURUM TALEBİNİ REDDETTİ
Darp sebebiyle duruşmaya giremediğini ifade eden Aybars Adıgüzel, “Darp olayı müvekkilimin savunma hakkının engellenmesine sebep oldu. İstanbul Barosu Başkanı'yla iletişime geçtim ve diğer avukatlar yanıma geldi. Hızlı bir şekilde Adli Tıp Kurumu'ndan darp raporu aldık.
Söz konusu raporu aldıktan sonra vücudumun birçok yerinde darp ve cebir izi tespit edildi. Benden daha az darbedilen meslektaşım duruşmaya girerek savunma yaptı. Saldırıya uğradığımızı söyleyerek duruşmanın kapalı yapılmasını talep etti fakat mahkeme bu talebi reddetti" dedi.

AVUKAT SAVUNDUĞU KİŞİ DEĞİLDİR

AVUKAT SAVUNDUĞU KİŞİ DEĞİLDİR
Avukat Adıgüzel, "Avukat savunduğu kişi değildir, onun yerine konulamaz. Bu şekilde ona yönelik hareketler yapılması çok yanlış bir iştir" diye konuştu. (DHA)
Anahtar Kelimeler:
adliye avukat darp

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Aslan'ın şoförüne 'suç üstlenme' davası

Mehmet Aslan'ın şoförüne 'suç üstlenme' davası

Önce hayvana eziyet etti, ardından kesti 

Önce hayvana eziyet etti, ardından kesti 

İran'da koronavirüs alarmı! Ölü sayısı artıyor

İran'da koronavirüs alarmı! Ölü sayısı artıyor

Korkunç gerçek 20 yıl sonra ortaya çıktı!

Korkunç gerçek 20 yıl sonra ortaya çıktı!

Survivor'da ağlatan veda!

Survivor'da ağlatan veda!

Arda Kural yıllar sonra ekranlara dönüyor! İşte yeni dizisi

Arda Kural yıllar sonra ekranlara dönüyor! İşte yeni dizisi

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Annesi canlı yayında açıkladı! Atakan'a teklif yağıyor

Annesi canlı yayında açıkladı! Atakan'a teklif yağıyor

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

16 asırlık tarih binalar arasında kaldı

16 asırlık tarih binalar arasında kaldı

Türkiye 10 yaşındaki Atakan'ı konuşuyor

Türkiye 10 yaşındaki Atakan'ı konuşuyor

Diğer Haberler
Cezaevi firarisi 'Binbir Surat' Aksaray'da yakalandı

'Binbir Surat' Aksaray'da yakalandı

Ünlü fast food zincirinde kabusu yaşadı! Kopan parmağının cezası belli oldu

Ünlü fast food zincirinde kabusu yaşadı!

Ceren Damar davasındaki sanık avukata soruşturma!

Ceren Damar davasındaki sanık avukata soruşturma!

Ankara'da astsubay eşini öldürüp, intihar etti! Bıraktıkları not ortaya çıktı

Henüz 1 buçuk aylık evlilerdi... Ankara'da korkunç olay!

Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama: Memnuniyetle karşılıyoruz

Ankara'dan açıklama: Memnuniyetle karşılıyoruz

2 yıldır taksisinde unutulan ayakkabının sahibini arıyor

2 yıldır bunun sahibini arıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.