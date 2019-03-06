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Bakırköy Adliyesi önünde silahlı saldırı! Çok sayıda ekip sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 16:37 | Son Güncelleme

İstanbul'da Bakırköy Adalet Sarayı önünde cinayet davası çıkışında silahlı saldırı sonucu bir kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırıyla ilgili inceleme sürüyor.

Bakırköy Adalet Sarayı'nın önündeki olay saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bir cinayet davası görüldü. Adliye polisi davanın taraflarını yarım saat arayla güvenlik kapsamında adliyeden çıkardı. Yarım saat sonra adliye önünde silahlı saldırı meydana geldi.

Cinayet davasında yargılanan 22 yaşındaki tutuklu sanığın babası, çıkışta bir tanık ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle sanığın babası, tanığı tabanca ile ateş ederek vurdu. Olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kalçasından yaralanan bir kişi hastaneye kaldırılırken olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Polis şerit çekerek çevrede delil topladı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bakırköy Adalet Sarayı silahlı saldırı

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