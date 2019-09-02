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Bakırköy Adliyesi’nde adli yıl açılış töreni düzenlendi

YAŞAM HABERLERİ  | 02.09.2019 17:07 | Son Güncelleme

Bakırköy Adliyesi’nde 2019-2020 adli yıl açılış töreni gerçekleştirildi.

Bakırköy Adliyesi’nde adli yıl açılış töreni düzenlendi

Bakırköy Adliyesi’nde 2019-2020 adli yıl açılış töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Sırrı Topluyıldız Bakırköy Adliyesi’ne yeni bir ek bina müjdesini de verdi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 2019-2020 adli yıl açılış töreni düzenlendi. Törene Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Sırrı Topluyıldız ile çok sayıda hakim savcı katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende konuşan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Sırrı Topluyıldız, yeni adli yılın hayır getirmesini dileyerek “İnşallah hakim savcı ve personel desteği ile adliyemizin Türkiye genelinde yargı olarak daha başarılı bir yıl geçireceğine inanıyorum. Epeyce bir adli personel takviyesi aldık. Gelecek hafta da adli personel mülakat sınavlarımız başlayacak. Son yaz kararnamesi ile 100 kadar genç hakim savcımız aramıza katıldı. Genelde ikinci görev yeri olan arkadaşlarımızın bize büyük bir güç kuvvet vereceğine gönülden inanıyorum” dedi.
“Yeni bir ek binamızın olacağı müjdesini vermek isterim”
Konuşmasında Bakırköy Adliyesi için bir müjde de veren Topluyıldız, “Adliyemizin tek probleminin fiziki koşullar olduğunu düşünüyorum. Bunun için de Adalet Bakanlığımız çalışma yaptı ve 1 bina için olur çıktı. Ama daha iyi olduğunu düşündüğümüz başka bir bina için de sözlü olarak Adalet Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı anlaştılar. Bakanlığımız Maliye Bakanlığı’na bir yazı yazdı. O yazının cevabı geldiği takdirde mevcut binamızdan çok daha iyi koşullarda yeni bir ek binamızın olacağı müjdesini vermek isterim. Bu çok uzun sürmeyecek diye düşünüyorum. Yeni adli yılımızın bizlere ülkemize tüm yargı camiasına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.
Başsavcı Sırrı Topluyıldız konuşmasının ardından hakim, savcı ve adliye personelleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bakırköy Adliyesi’nde adli yıl açılış töreni düzenlendi

Bakırköy Adliyesi’nde adli yıl açılış töreni düzenlendi

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