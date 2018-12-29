Müslüm SARIYAR-Serpil KIRKESER / İSTANBUL,(DHA) BAKIRKÖY Adalet Sarayı'nda polis üniforması ve kimliğiyle yakalanan E.Ş. (37) "Resmi belgede sahtecilik", Nitelikli dolandırıcılık" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. E.Ş.'nin 3 aydır polis üniformasıyla İstanbul'da gezdiği, aracında da çakar ve siren olduğu tespit edildi.

Bakırköy Adalet Sarayı'nda dün öğle saatlerinde resmi emniyet amiri rütbeli polis üniforması olan E.Ş.'den polis memurları şüphelendi.

Polis ekipleri, üzerinden kendi adına düzenlenmiş sahte polis kimliği çıkan E.Ş. ile yanında bulunan S.T.'yi (45) gözaltına aldı. Şüpheli E.Ş.'nin üzerinden Başkomiser E.Ş. yazılı 2 adet kartvizit, Polis Emeklileri Yardımlaşma Derneği üye kimlik kartı, Emniyet ve Huzur Polis Haber Gazetesi tanıtım kartı, emniyet amiri apoletli vesikalık resim, 2 adet polis memuru rütbeli vesikalık resim, kuru sıkı tabanca, 6 adet kuru sıkı fişeği, polis rozeti bulunan deri siyah renkli cüzdan,1 adet balistik yelek, İ. Y. E. adına yazılı 110 bin liralık 2 ayrı senet ve 12 bin liralık 2 ayrı çek ele geçirildi. Şüpheli E.Ş.'nin 3 aydır resmi polis üniformasıyla İstanbul'da gezdiği, aracında çakar siren olduğu ve kafe, kahvehane gibi yerlere üniforma ile gittiği tespit edildi. Şüpheli E.Ş.'nin ifadesinde adliyede iş takipçiliği yaptığını, üniformayı Şirinevler meydanda bulunan polis malzemeleri satan yerden aldığını, eskiden Bayrampaşa'da manavlık yaptığını söylediği öğrenildi. Şüpheli E.Ş. Osmaniye Karakolu'ndaki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından E.Ş. tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. E.Ş. "Resmi belgede sahtecilik", Nitelikli dolandırıcılık" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

