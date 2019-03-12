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Bakırköy Adliyesi’ndeki dumanlar itfaiyeyi harekete geçirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2019 02:23 | Son Güncelleme

Bakırköy Adliyesi’nin 5’inci katındaki bir odada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bakırköy Adliyesi’nin 5’inci katındaki bir odada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği yangın kısa sürede söndürüldü.
Yangın, saat 01.00 sularında Bakırköy Adliyesi 5’inci katındaki bir odada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle odadan dumanlar yükseldi. Dumanları yükseldiğini gören güvenlik görevlileri durumu 112 Acil Servise bildirdi. Adliyeye polis ve çok sayıda itfaiye ekibi ile tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif çaplı çıkan yangın kısa sürede itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak, söndürüldü.
Yaralının olmadığı yangında odada ufak çaplı maddi hasar meydana geldi.
Yangınla ilgili inceleme sürüyor.

Bakırköy Adliyesi’ndeki dumanlar itfaiyeyi harekete geçirdi

Bakırköy Adliyesi’ndeki dumanlar itfaiyeyi harekete geçirdi

Bakırköy Adliyesi’ndeki dumanlar itfaiyeyi harekete geçirdi

Bakırköy Adliyesi’ndeki dumanlar itfaiyeyi harekete geçirdi

Bakırköy Adliyesi’ndeki dumanlar itfaiyeyi harekete geçirdi

Bakırköy Adliyesi’ndeki dumanlar itfaiyeyi harekete geçirdi

Bakırköy Adliyesi’ndeki dumanlar itfaiyeyi harekete geçirdi

Bakırköy Adliyesi’ndeki dumanlar itfaiyeyi harekete geçirdi

Bakırköy Adliyesi’ndeki dumanlar itfaiyeyi harekete geçirdi

Bakırköy Adliyesi’ndeki dumanlar itfaiyeyi harekete geçirdi

Bakırköy Adliyesi’ndeki dumanlar itfaiyeyi harekete geçirdi

Bakırköy Adliyesi’ndeki dumanlar itfaiyeyi harekete geçirdi

Bakırköy Adliyesi’ndeki dumanlar itfaiyeyi harekete geçirdi
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