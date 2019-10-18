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Bakırköy Adliyesi’ne balta ile gelen sanığa beraat

YAŞAM HABERLERİ  | 18.10.2019 10:22 | Son Güncelleme

Bakırköy Adliyesi’ne omzundaki balta ile gelen ve güvenlik görevlilerine ‘adaletimle geldim’ diyen Sedat Güç’ün yargılandığı dava karara bağlandı.

Bakırköy Adliyesi’ne balta ile gelen sanığa beraat

Bakırköy Adliyesi’ne omzundaki balta ile gelen ve güvenlik görevlilerine ‘adaletimle geldim’ diyen Sedat Güç’ün yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme Sedat Güç’ün beraatine karar verdi.
Bakırköy Adalet Sarayı’na kendisine gelen tebligat üzerine 28 Şubat 2019’da baltası ile gelen ve güvenlik memurlarının ‘neden baltan ile geldin’ sorusuna ‘adaletimle geldim’ diyen Sedat Güç’ün (28) yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı.
Bakırköy 28. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuksuz sanık Sedat Güç hazır bulundu.
Duruşmada tanık olarak dinlenen Bakırköy Adliyesi güvenlik görevlisi Mesut Çoban, sanığı ilk kendisinin karşıladığını söyleyerek “Omuzunda balta ile normal geliyordu. Sonra ne iş yapıyorsun dedik ‘oduncuyum’ dedi. X-ray cihazından baltayı geçirdik. Baltasını istediğimde kendiliğinden verdi. Polis gelince de ‘adaleti sağlamaya geldim’ dedi. Ama bunu çok yüksek sesle söylemedi. Çevrede o esnada birçok insan vardı ama sanığın konuşması nedeniyle panik ortamı oluşmadı” şeklinde beyanda bulundu.
Savunması için söz verilen sanık Sedat Güç ise olay nedeniyle çok üzgün olduğunu söyleyerek “1 yıl önce polisler tarafından darp edildim. Eve tebligat geldi polisler tarafından darp edildiğim halde ceza almışım. Baltacı oluğum için yanımda balta getirdim. Olaydan dolayı pişmanım” dedi.
Mahkeme sanığın savunmasının ardından kararını açıkladı.
Hakim eylemin suçu oluşturacak mahiyette ve ağırlıkta olmadığı çevredeki insanlarda panik oluşturmadığının anlaşıldığı, sanığın da böyle bir kastının bulunmadığı gerekçesiyle Sedat Güç’ün beraatine karar verdi.
Olayın Geçmişi
Bakırköy Adalet Sarayı’nda 28 Şubat 2019’da meydana gelen olaya ilişkin Sedat Güç polis ifadesinde evinin bahçesinde odun kestiği esnada postacı ile bir tebligat geldiğini ve gelen postada ‘polise mukamevet’ suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldığını öğrendiğini aktarmıştı. Sedat Güç haksız yere ceza aldığını ve polislerin kendisini darp ettiğini düşünerek tebligatın içeriğini öğrenmek için dalgınlıkla elindeki balta ile Bakırköy Adliyesi’ne geldiğini de söylemişti. Adliye girişinde güvenlik görevlileri tarafından durdurulan ve balta ile neden geldiği sorulan Sedat Güç, ‘adaletimle geldim’ demişti. Sedat Güç kolluk kuvvetlerine verdiği ifadesinde baltayı birine karşı kullanma amacında olmadığını ve yaptığının suç olduğunu bilmediğini savunmuştu. Güç hakkında hazırlanan iddianamede ‘halk arasında korku ve panik oluşturmak ’ suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Bakırköy Adliyesi’ne balta ile gelen sanığa beraat

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