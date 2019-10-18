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BAKIRKÖY ADLİYESİ'NE  BALTAYLA GELEN SANIĞIN BERAATİNE KARAR VERİLDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 09:53 | Son Güncelleme

Haber : Serpil KIRKESER / Kamera: İSTANBUL DHA  Bakırköy Adliyesi'ne baltayla gelen ve 40 gün tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Sedat Güç (28) "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan  4 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davadan beraatine karar verildi.

Haber : Serpil KIRKESER / Kamera: İSTANBUL DHA
Bakırköy Adliyesi'ne baltayla gelen ve 40 gün tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Sedat Güç (28) "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan
4 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davadan beraatine karar verildi.

"SANIK ELİNDE BALTA İLE GELDİ"
Bakırköy 28. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Sedat Güç hazır bulundu. Duruşmada adliyede çalışan 2 güvenlik görevlisi tanık olarak dinlendi. Güvenlik görevlisi L.A. “Olay günü halk girişinde görevliydim. Sanık öğlen saatlerine doğru elinde balta ile geldi. Yanımdaki polisle birlikte baltayı aldım. Zorluk çıkarmadı. 'Neden balta ile geldin?' diye sorudum. 'Adaleti sağlamaya geldim' dedi. Giriş o esnada kalabalıktı. İnsanlarda o esnada bir panik oluştuğunu görmedim" dedi.

“PANİK ORTAMI OLUŞTUĞUNU GÖRMEDİMö
Diğer güvenlik görevlisi M.Ç. de “Sanığı ben kapıda karşıladım. Baltayla görünce durdurdum. 'Neden bu şekilde geldin?' dedim. Oduncu olduğunu söyledi. Ben de polis memurlarına haber verdim. Polis gelince 'Adaleti sağlayacağım' dedi. Bu sözü herkesin duyacağı şekilde söylemedi. Sadece yakınındakiler duymuş olabilir. Çevrede birçok insan vardı. Sanığın hareketi ve konuşmaları nedeniyle panik ortamı oluştuğunu görmedim" diye konuştu.

SANIK: PİŞMANIM
Sanık Sedat Güç ise “Ben çok üzgünüm. Yapmamam gereken birşeydi. Daha önce beni polisler darp etmişti. Ceza almıştım, evime olay günü tebligat geldi. Karardan dolayı üzüldüm. Darp edildiğim halde ceza almıştım.Bunun etkisi ile adliyeye geldim. Oduncu olduğum ve balta ile çalıştığım için balta ile adliyeye geldim. Benim başka bir maksadım yoktu. Adaletinize güveniyorum. Pişmanım" dedi.

SANIĞIN BERAATİNE KARAR VERİLDİ
Davayı karara bağlayan mahkeme, eylemin suçu oluşturacak mahiyette ve ağırlıkta olmadığı, çevredeki insanlarda panik yaratmadığı, sanığın da böyle bir kastının bulunmadığı gerekçesiyle sanığın beraatine karar verdi.

İDDİANAME
İddianamede, şüpheli Sedat Güç'ün "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası isteniyordu.

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