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- BAKIRKÖY ADLİYESİNE BALTAYLA GİRERKEN YAKALANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 14:45 | Son Güncelleme

  * "Adaletimle geldim" diyerek bağıran kişi gözaltına alındı.  Haber - Kamera: Serpil KIRKESER / İSTANBUL DHA Bakırköy Adliyesi'ne baltayla girmeye çalışan bir kişi gözaltına alındı.

* "Adaletimle geldim" diyerek bağıran kişi gözaltına alındı.

Haber - Kamera: Serpil KIRKESER / İSTANBUL DHA
Bakırköy Adliyesi'ne baltayla girmeye çalışan bir kişi gözaltına alındı.
Bakırköy Adalet Sarayı'nda öğle saatlerinde gelen Serdar Güç (28) "Adaletimle geldim" diye bağırdı. Üst araması yapan güvenlik görevlileri baltayı fark edince durumu polise bildirdi. Polis, şüpheliyi gözaltına alarak Osmaniye Polis Merkezi'ne götürüldü. Sedat Güç, çıkışta basın mensuplarının soruları üzerine, "Top tüfekle gelmekten bin kat iyidir" diye cevap verdi.
Mesleği sorulan Güç, " Oduncuyum. Sabahtan akşama kadar balta sallıyorum. Niçin pişman olayım ben bir pişmanlık görmüyorum" ifadelerini kullandı. Öte yandan şüpheli Sedat Güç'ün polise mukavemetten 7 aylık hapis cezası aldığını bugün tebligatla öğrendiği ve bunun üzerine adliyeye geldiği belirtildi.

Görüntü Dökümü:
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-Sedat Güç'ün konuşması
-Baltadan görüntü
-Adliyeden görüntü
-Genel ve detaylar

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