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Bakırköy Adliyesi'ne baltayla girerken yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 16:32 | Son Güncelleme

Serpil KIRKESER / İstanbul DHA - BAKIRKÖY Adliyesi'ne baltayla girmeye çalışan bir kişi gözaltına alındı.

Serpil KIRKESER / İstanbul DHA - BAKIRKÖY Adliyesi'ne baltayla girmeye çalışan bir kişi gözaltına alındı. Bakırköy Adalet Sarayı'nda öğle saatlerinde gelen Serdar Güç (28) "Adaletimle geldim" diye bağırdı. Güvenlik görevlileri baltayı fark edince durumu polise bildirdi. Polis, şüpheliyi gözaltına alarak Osmaniye Polis Merkezi'ne götürüldü. Sedat Güç, çıkışta basın mensuplarının soruları üzerine, Top tüfekle gelmekten bin kat iyidir" diye cevap verdi. Mesleği sorulan Güç, " Oduncuyum. Sabahtan akşama kadar balta sallıyorum. Niçin pişman olayım ben bir pişmanlık görmüyorum" ifadelerini kullandı. Öte yandan şüpheli Sedat Güç'ün polise mukavemetten 7 aylık hapis cezası aldığını bugün tebligatla öğrendiği ve bunun üzerine adliyeye geldiği belirtildi. Güç hakkında, "6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar kanununa muhalefet" işlem yapıldığı öğrenildi. Sedat Güç'ün polis merkezindeki işlemleri sürüyor.

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