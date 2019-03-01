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Bakırköy Belediye Başkan Adayı Umur projelerini açıklayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 19:39 | Son Güncelleme

Bakırköy Belediye Başkan Adayı Umur projelerini açıklayacak

İSTANBUL (AA) - AK Parti Bakırköy Belediye Başkan Adayı Mehmet Umur, 5 Mart'ta Bakırköy için hazırladığı 41 projeyi kamuoyuna tanıtacak.

Yapılan açıklamaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cem Karaca Kültür Merkezi'nde saat 19.30'da başlayacak programda, Umur, depreme dayanıklı kentleşmeden kültür sanat yatırımlarına, spor etkinliklerinden yeşil alan çalışmalarına kadar birçok projesini paylaşacak.

Mehmet Umur, "Bugüne dek Bakırköy'deki birçok komşumuz ve esnaf kardeşlerimizle bir araya geldik. Her kesimden vatandaşlarımızın sorunlarını dinledik. 30 yıldır Bakırköy'de yaşayan bir kişi olarak da tüm sorunları çok iyi biliyorum. Bu doğrultuda üzerinde çalıştığım 41 projeyi vatandaşlarımızla paylaşacağım." ifadelerini kullandı.

Gerçekleştirecekleri etkinlikte Bakırköy için çözüm projelerini dile getireceğini belirten Umur, Bakırköy'ü Bakırköylüler ile yöneteceklerini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
AK Parti Bakırköy Belediye Başkan Adayı Mehmet Umur

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