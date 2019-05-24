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Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'na hapis cezası!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 15:25 | Son Güncelleme

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ve 7 kişi hakkında açılan "Kasten yaralama", "Tehdit" ve "Hakaret" davasında karar açıklandı. Mahkeme, Bülent Kerimoğlu'na "Kasten yaralama" suçundan 10 ay hapis cezası vererek, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Kerimoğlu'nun koruması olan 2 sanığa da verilen 5'er aylık hapis cezaları da ertelendi.

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'na hapis cezası!

Bakırköy 12. Asliye Ceza mahkemesi'nde görülen duruşmaya 3 tutuksuz sanık ile taraf avukatları katıldı. Bülent Kerimoğlu ise duruşmaya katılmadı. Bülent Kerimoğlu'nun avukatı Mete Menekşe, olay günü müvekkilinin ısrarla ceketini çıkardığının iddia edildiğini, ancak ceketini çıkardığına dair görüntü olmadığını belirtti. Avukat Menekşe, "Ayrıca taraflar arasında öncesinde husumet vardır. Yıkım sırasında da müştekiler barikat kurup polis içeri almayıp olay çıkarmışlardır. Bu nedenle kasıtlı olarak olaya zemin hazırlanmıştır. Müvekkilimin müştekilere karşı bir fiili yoktur. İtiş kakış sırasında müvekkilimin ceketinin üzerinde olduğu sabittir. Somut hiçbir delil yoktur. Müvekkilimin beraatini talep ediyoruz" dedi. Duruşmaya katılan ve son sözleri sorulan 3 sanık beraatlerini talep etti. Diğer avukatlar da müvekkillerinin beraatini talep etti.

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

Mahkeme, sanık Bülent Kerimoğlu'nun "tehdit" suçundan beratine, "Hakaret" suçundan da açılan davanın da hakaretin karşılıklı olması nedeniyle ceza vermekten vazgeçilmesine hükmetti. Bülent Kerimoğlu, müştekiler Mehmet Şeref Baran, Serhat Varan ve Yalçın Tokdermir'e karşı "Kasten yaralama" suçundan beraatine karar verdi.

"KASTEN YARALAMADAN" VERİLEN 10 AY HAPİS CEZASI ERTELENDİ

Sanık Bülent Kerimoğlu hakkında müşteki Alper İnanç'a karşı 'Kasten yaralama' suçundan 4 ay hapis cezası veren mahkeme, kamu görevlisi olan sanığın sahip bulunduğu nüfusu kötüye kullanmak süretiyle gerçekleştirdiği anlaşıldığından cezayı 6 aya çıkardı. Mahkeme, sanığın duruşmada gözlemlenen olumlu tutum ve davranışları lehine takdiri indirim sebebi olarak kabul edildiğinden verilen cezada indirim yaptı, cezayı 5 aya düşürdü. Mahkeme sanığın sabıkasız oluşu ve bir daha suç işlemeyeceğinden hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti. Sanık Bülent Kerimoğlu hakkında Müşteki Yunus Çiçi'ye karşı "Kasten yaralama" suçundan yine aynı gerekçelerle 5 ay hapis cezası verdi ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

2 SANIĞA VERİLEN CEZA DA ERTELENDİ

Sanık Özcan Şentürk'ün müşteki Serhat Varan'a karşı "kasten yaralama" suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. Zeynal Öncü müşteki Yunus Çiçi ve Alper İnanç'a karşı "kasten yaralama" suçundan verilen toplam 10 ay hapis cezasına çarptırıldı, verilen hapis cezası ertelendi. Diğer sanıkların da tüm suçlardan beraatine karar verildi.

İDDİANAME

Bakırköy Spor Vakfı'nın kaçak inşaat sebebiyle Bakırköy Belediyesi tarafından 12 Aralık 2017 tarihinde yıkılmaya başladı ve bir işçinin hayatını kaybetti. Olay yerine giden Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ile Vakfın işletmecileri arasında tartışma çıktı. Korumalar ve zabıtaların da olduğu tartışma arbedeye dönüşünce her iki taraf da birbirinden şikayetçi oldu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede şüpheli Bülent Kerimoğlu'nun "Basit yaralama", "Hakaret" ve "Tehdit" suçlarından 3,5 yıldan 13,5 yıla kadar hapsi, 7 şüphelinin de basit yaralama suçundan 2,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapsi isteniyordu.

(DHA)

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