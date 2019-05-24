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Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu’na 10 ay hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2019 15:08 | Son Güncelleme

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu’nun yargılandığı "yaralama, hakaret ve tehdit" davası karara bağlandı.

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu’nun yargılandığı "yaralama, hakaret ve tehdit" davası karara bağlandı. Kerimoğlu’nun 2 kişiye yönelik "kasten yaralama" suçundan 10 ay hapisle cezalandırılmasına hükmedilirken verilen ceza ertelendi.
Bakırköy Spor Vakfı Tesisleri’nin 11 Aralık 2017’deki yıkım çalışması esnasında bir işçinin hayatını kaybetmesi nedeniyle Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu da olay yerine gelmiş ve bu esnada bölgede arbede yaşanmıştı. Olay yerine gelen Bülent Kerimoğlu’nun burada bulunan vatandaşları yaraladığı, tehdit ettiği ve hakarette bulunduğu iddia edilmişti.
Olaya ilişkin Bülent Kerimoğlu ile birlikte 7 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.
Bakırköy 12. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz 3 sanık, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmaya davanın sanıklarından Bülent Kerimoğlu ise katılmadı.
Duruşmada savunma yapan sanıklar Akın Güler, Zeynal Öncü ve Ercan Gürünlü önceki savunmalarını tekrar ettiklerini söyleyerek beraatlerini istediler. Mahkeme sanıkların beyanlarının ardından karar için duruşmaya ara verdi.
Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme sanık Kerimoğlu’nun müşteki Alper İnanç’a ve Yunus Çiçi’ye karşı işlediği iddia edilen ‘kasten yaralama’ suçundan 10 ay hapisle cezalandırılmasına karar vererek hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Kerimoğlu’nun işlediği iddia edilen ‘hakaret’ suçu için ceza verilmesinden vazgeçilmesine, tehdit suçundan beraatine hükmedildi.
Davanın diğer sanıklarından Özcan Şentürk hakkında ‘kasten yaralama’ suçundan 5 ay hapis cezası veren mahkeme hükmün açıklanmasını geri bırakırken, sanık Zeynal Öncü’nün ise aynı suçtan 10 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Sanık Öncü hakkında verilen ceza ertelendi. Davanın diğer sanıkları Akın Güler, Ercan Gürünlü, Erol Özdemir, Mutlu Aydın ve Yücel Durukan hakkında ‘kasten yaralama’ suçundan beraat kararı verdi.

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