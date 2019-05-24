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Bakırköy Belediye Başkanı'nın "yaralama, tehdit ve hakaret" davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 14:27 | Son Güncelleme

Bakırköy Spor Vakfına ait inşaatın yıkımı sırasında bir işçinin hayatını kaybetmesinin ardından çıkan olaylara ilişkin davada, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, 2 kişiye yönelik "kasten yaralama" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırılırken, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verildi - Sanık Bülent Kerimoğlu'nun müştekiler Mehmet Şeref Varan, Serhat Varan ve Yalçın Tokdemir'e karşı sübut bulmayan "kasten yaralama" suçundan beraatine karar veren mahkeme, Kerimoğlu'nun ayrıca "tehdit" suçundan beraatine hükmetti

İSTANBUL (AA) - Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, Bakırköy Spor Vakfına ait inşaatın yıkımı sırasında bir işçinin hayatını kaybetmesinin ardından çıkan olaylara ilişkin davada, 2 kişiye yönelik "kasten yaralama" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırılırken, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verildi.

Bakırköy 12. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz 3 sanık ve müşteki Mehmet Şeref Varan ile tarafların avukatları katıldı. Tutuksuz sanık Bülent Kerimoğlu ise duruşmaya gelmedi.

Müşteki Mehmet Şeref Varan’ın avukatı Caner Cetiz, Başkan Bülent Kerimoğlu'nun ceketini çıkartarak müştekiye doğru yürümesi neticesinde diğer sanıkları da azmettirdiğini savundu.

Sanık Bülent Kerimoğlu’nun avukatı Mete Menekşe, müvekkilinin ceketini çıkarttığına dair görüntü olmadığını, taraflar arasında husumet olduğunu, yıkım sırasında da müştekilerin barikat kurarak, polisi içeri almayıp olay çıkardığını anlatarak, somut bir delil bulunmadığından müvekkilinin beraatini istedi.

Diğer sanıkların avukatları da müvekkillerinin beraatini istedi.

Son sözleri sorulan sanıklar da beraat talebinde bulundu.

- Karar

Mahkeme, sanık Bülent Kerimoğlu ve Zeynal Öncü'yü, müştekiler Alper İnanç ve Yunus Çiçi'ye karşı "kasten yaralama" suçundan ayrı ayrı 4'er ay hapis cezasına çarptırırken, sanıkların kamu görevlisi olması nedeniyle cezalarını 6'şar aya çıkardı. Mahkeme, duruşmadaki iyi halleri sebebiyle sanıkların cezalarını ayrı ayrı toplam 10 aya düşürdü.

Mahkeme, Kerimoğlu'na verilen 10 ay hapis cezasının hükmünün açıklanmasını geriye bıraktı, diğer sanık Zeynal Öncü'nün ise cezasını erteledi.

Bir diğer sanık Özcan Şentürk'ü, müşteki Serhat Varan'a karşı "kasten yaralama" suçundan netice olarak 5 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme, sanık hakkında verilen hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına hükmetti.

- 5 sanığın beraatine karar verildi

Sanık Bülent Kerimoğlu'nun müştekiler Mehmet Şeref Varan, Serhat Varan ve Yalçın Tokdemir'e karşı sübut bulmayan "kasten yaralama" suçundan beraatine karar veren mahkeme, Kerimoğlu'nun ayrıca "tehdit" suçundan da beraatine hükmetti.

Mahkeme, Kerimoğlu’na, "hakaret" suçundan, hakaretin karşılıklı olduğu anlaşıldığından ceza vermekten vazgeçilmesine karar verdi.

Ayrıca mahkeme sanık Özcan Şentürk’ün müştekiler Mehmet Şeref Varan, Yunus Çiçi, Yalçın Tokdemir ve Alper İnanç’a karşı sübut bulmayan "kasten yaralama" suçundan beraatini kararlaştırdı.

Sanıklar Akın Güler, Ercan Gürünlü, Erol Özdemir, Mutlu Aydın ve Yücel Durukan’ın "kasten yaralama" suçundan beraatine hükmedildi.

- İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 11 Aralık 2017'de Bakırköy Spor Vakfının kaçak inşaatının Bakırköy Belediyesince yıkılmaya başlandığı sırada bir işçinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Bunun üzerine olay yerine giden sanıklar ile 2 müşteki arasında tartışma yaşandığı anlatılan iddianamede, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ile yanındaki 7 sanığın nüfuzlarını kullanarak müştekileri darbettikleri, Kerimoğlu'nun müştekiler ve Alper İnanç'a sinkaflı sözlerle hakarette bulunduğu, "seni öldüreceğim" dediği kaydedilmişti.

İddianamede, 7 sanığın 5 kişiye karşı ''basit yaralama'' suçundan 2,5 yıldan 7,5'ar yıla, Bülent Kerimoğlu'nun ise 5 kişiyi ''basit yaralama'', 2 kişiye ''hakaret'' ve bir kişiye karşı ''tehdit'' suçundan 3,5 yıldan 13,6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

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