Diğer sanıkların avukatları da müvekkillerinin beraatini istedi.

Sanık Bülent Kerimoğlu’nun avukatı Mete Menekşe, müvekkilinin ceketini çıkarttığına dair görüntü olmadığını, taraflar arasında husumet olduğunu, yıkım sırasında da müştekilerin barikat kurarak, polisi içeri almayıp olay çıkardığını anlatarak, somut bir delil bulunmadığından müvekkilinin beraatini istedi.

Müşteki Mehmet Şeref Varan’ın avukatı Caner Cetiz, Başkan Bülent Kerimoğlu'nun ceketini çıkartarak müştekiye doğru yürümesi neticesinde diğer sanıkları da azmettirdiğini savundu.

Bakırköy 12. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz 3 sanık ve müşteki Mehmet Şeref Varan ile tarafların avukatları katıldı. Tutuksuz sanık Bülent Kerimoğlu ise duruşmaya gelmedi.

Sanık Bülent Kerimoğlu'nun müştekiler Mehmet Şeref Varan, Serhat Varan ve Yalçın Tokdemir'e karşı sübut bulmayan "kasten yaralama" suçundan beraatine karar veren mahkeme, Kerimoğlu'nun ayrıca "tehdit" suçundan da beraatine hükmetti.

Bir diğer sanık Özcan Şentürk'ü, müşteki Serhat Varan'a karşı "kasten yaralama" suçundan netice olarak 5 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme, sanık hakkında verilen hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına hükmetti.

Mahkeme, Kerimoğlu'na verilen 10 ay hapis cezasının hükmünün açıklanmasını geriye bıraktı, diğer sanık Zeynal Öncü'nün ise cezasını erteledi.

Mahkeme, sanık Bülent Kerimoğlu ve Zeynal Öncü'yü, müştekiler Alper İnanç ve Yunus Çiçi'ye karşı "kasten yaralama" suçundan ayrı ayrı 4'er ay hapis cezasına çarptırırken, sanıkların kamu görevlisi olması nedeniyle cezalarını 6'şar aya çıkardı. Mahkeme, duruşmadaki iyi halleri sebebiyle sanıkların cezalarını ayrı ayrı toplam 10 aya düşürdü.

Mahkeme, Kerimoğlu’na, "hakaret" suçundan, hakaretin karşılıklı olduğu anlaşıldığından ceza vermekten vazgeçilmesine karar verdi.

Ayrıca mahkeme sanık Özcan Şentürk’ün müştekiler Mehmet Şeref Varan, Yunus Çiçi, Yalçın Tokdemir ve Alper İnanç’a karşı sübut bulmayan "kasten yaralama" suçundan beraatini kararlaştırdı.

Sanıklar Akın Güler, Ercan Gürünlü, Erol Özdemir, Mutlu Aydın ve Yücel Durukan’ın "kasten yaralama" suçundan beraatine hükmedildi.

- İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 11 Aralık 2017'de Bakırköy Spor Vakfının kaçak inşaatının Bakırköy Belediyesince yıkılmaya başlandığı sırada bir işçinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Bunun üzerine olay yerine giden sanıklar ile 2 müşteki arasında tartışma yaşandığı anlatılan iddianamede, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ile yanındaki 7 sanığın nüfuzlarını kullanarak müştekileri darbettikleri, Kerimoğlu'nun müştekiler ve Alper İnanç'a sinkaflı sözlerle hakarette bulunduğu, "seni öldüreceğim" dediği kaydedilmişti.

İddianamede, 7 sanığın 5 kişiye karşı ''basit yaralama'' suçundan 2,5 yıldan 7,5'ar yıla, Bülent Kerimoğlu'nun ise 5 kişiyi ''basit yaralama'', 2 kişiye ''hakaret'' ve bir kişiye karşı ''tehdit'' suçundan 3,5 yıldan 13,6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

