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Bakırköy Belediye çalışanları, Başkan Bülent Kerimoğlu’nu protesto etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2020 14:22 | Son Güncelleme

Bakırköy Belediyesi memurları 657’ye tabi toplu iş sözleşmesini imzalamayan Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu’nu protesto etti.

Bakırköy Belediyesi memurları 657’ye tabi toplu iş sözleşmesini imzalamayan Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu’nu protesto etti. Haklarını alamayan belediye işçileri CHP İlçe Başkanlığı binası önünden yürüyüş gerçekleştirerek Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda basın açıklaması yaptı.
Bakırköy Belediyesi memurları, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu’nun 657’ye tabi toplu iş sözleşmesi çalışma haklarını imzalamaması üzerine çalışanlar durumu protesto etti. Bakırköy CHP İlçe Başkanlığı binası önünde toplanan yaklaşık 150 kişilik grup buradan Bakırköy Özgürlük Meydanı’na kadar kolluk kuvvetlerinin denetiminde ve sosyal mesafe kurallarına uyarak yürüyüş gerçekleştirdi. Meydana ulaşan grup, burada protestoların ardından basın açıklaması gerçekleştirdi. Belediye işçileri sözleşmenin ihlal edildiği ve haklarının yenildiğini kaydetti.

“Belediye suç işlemektedir”
Mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceklerini ifade eden Tüm Bel Sen 1’inci nolu Şube Başkanı Adem Erdem, “Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu somut adım atmak yerine çalışanları toplayarak, baskılamayı kamu emekçilerine gözdağı vererek kendi istedikleri maddeye çekmeye çalışmıştır. İşveren tarafının basın emekçileriyle yaptığı çalışmada belediye emekçileri sendikalarının konuyla ilgili kendilerini bilgilendirdiğini sendikaların kararına uyacaklarını işverene ilettiler. Ve mevcut toplu sözleşmede yeni sözleşme imzalanana kadar eski sözleşme geçerlidir maddesi olmasına rağmen, toplu sözleşme ödemelerini tek taraflı ihlal ederek Eylül ayı ödemelerini yapmamış ve fiili olarak kamu emekçilerinin haklarını gasp etmiştir. Mevcut sözleşme hükümlerin yerine getirmeyen belediye artık suç işlemektedir ”dedi.

“Yeni sözleşmeyle emekçilerin cebine göz dikilmekte”
Limit dayatması yapılması emekçiler için umut olamayacağını belirten Erdem, “Bülent Kerimoğlu 18 aydır toplu sözleşme imzalamayarak kamu emekçilerini mağdur etmeye devam etmekte, bir yandan da uyuşmazlık tutanağı gibi biz memurların toplu sözleşmesinde olmayan bir yolu sürmek isteyerek süreci uzatmak istemektedir. Kamu çalışanları olarak Bülent Kerimoğlu’nun samimi olmadığını görmekteyiz. Bizlere kazanılmış haklarımızı elimizden alan sözleşme dayatmakta, yeni bir sözleşmeyle emekçinin cebine göz diktiğini mevcudun altına inerek güç yaşam koşullarında olan emekçileri daha da açlığa sefalete mahkum etmek istediğini görmekteyiz”diye konuştu.
Basın açıklamasının ardından Bakırköy Belediyesi binasına yürüyen grup, tepki amaçlı balon patlattı. Grup daha sonra kontrollü şekilde dağıldı.

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