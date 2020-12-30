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  4. Bakırköy Belediyesi’nde ortalık karıştı! Eski meclis üyesi kadının parmakları kırıldı

Bakırköy Belediyesi’nde ortalık karıştı! Eski meclis üyesi kadının parmakları kırıldı

30.12.2020 10:48 | Son Güncelleme:
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Bakırköy Belediyesi’nde ortalık karıştı! Eski meclis üyesi kadının parmakları kırıldı

Bakırköy Belediyesi eski Meclis Üyesi İlknur Meral, Bakırköy’de evinin bulunduğu parselin satıldığı toplantıya alınmadı. Kapıda darp edildiğini iddia eden Meral’in serçe ve yüzük parmağı kırıldı. Meral’in çığlık çığlığa yerde kaldığı anların görüntüsü sosyal medya hesaplarında paylaşılınca çok sayıda tepki geldi.

Olay, dün Bakırköy Belediyesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre; Bakırköy Belediyesi eski Meclis Üyesi İlknur Meral’in Bakırköy’de evinin bulunduğu parselin satılması sırasında, belediye tarafından satışa katılmasına engel olundu.

SOSYAL MEYDADA OLAY OLDU

İddiaya göre burada darp edilen Meral’in görüntüleri sosyal medyada paylaşılınca tepkiler yükseldi.

PARMAKLARI KIRILDI

“Kendimi öldüreceğim” diye bağırdığı ve çığlık çığlığa yerde kalan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın kayınvalidesi ve Bakırköy Belediyesi eski Meclis Üyesi Meral’in serçe ve yüzük parmağının kırıldığı öğrenildi.

(İHA)

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