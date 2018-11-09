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Bakırköy Belediyesi'ne icra takibi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 17:38 | Son Güncelleme

Yüklenici firmaya olan yaklaşık 2,7 milyon liralık borcun ödenmemesi gerekçesiyle icra takibi başlatıldı - Belediye başkanı Bülent Kerimoğlu'nun makam odasındaki eşyalar da görevlilerce kayıt altına alındı

İSTANBUL (AA) - Bakırköy Belediyesi'ne, yüklenici firmaya olan 2 milyon 693 bin 343 lira borcun ödenmemesi nedeniyle icra takibi başlatıldı. Bu kapsamda, belediye başkanı Bülent Kerimoğlu’nun makam odasındaki eşyalar da kayıt altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bakırköy Belediyesi, 2 yıl boyunca "sivil zabıta personel hizmeti" aldığı yüklenici firma İstanbul Müzayede Organizasyon Sosyal Hizmetler Limited Şirketi’ne, 2 milyon 693 bin 343 lira borçlandı.

Söz konusu firma, hizmet bedelini alamadığı gerekçesiyle belediyeyi icraya verdi. İcra takibi başlatan Bakırköy 4.İcra Müdürlüğü'ne bağlı memurlar, bugün belediyeye geldi.

İcra memurları, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu’nun makam odasındaki televizyon, klima, elektronik cihazların da aralarında olduğu eşyaları kayıt altına aldı.

Bakırköy 4. İcra Dairesi tarafından düzenlenen 2018/877 numaralı icra dosyasında, "İlgili sayılı dosya içinde bulunan Müdürlüğümüze ait 2018/13496 esas sayılı dosyamızın alacaklı vekilinin talebi ile Bakırköy Belediyesi’nde fiili haciz işlemi yapılmak üzere Müdürlüğümüze iadesi arz olunur." ifadeleri yer aldı.

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