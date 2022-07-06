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Bakırköy Belediyesinin Zeytinlik'teki dükkanları tahliye girişimine tepkiler sürüyor

06.07.2022 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul 3. İdare Mahkemesinin belediyenin tahliye talebine ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verdiği halk pazarındaki 23 dükkanın yıkımı için dozerlerle gelen ekipler, esnafın tepkisi nedeniyle buradan ayrılmak zorunda kaldı - Esnaf Mehmet Emin Karakaş: - "Hak, hukuk, adalet' diye yürüyüş yapan CHP yetkililerine seslenmek istiyorum; Bunun neresinde hak, hukuk var"

İSTANBUL (AA) - Bakırköy Belediyesinin, mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı verdiği Zeytinlik Mahallesi'ndeki halk pazarında yer alan 23 dükkanı tahliye etme girişimine esnaf ve çevre sakinlerinin tepkileri devam ediyor.

Bakırköy Belediyesi, depreme karşı dayanıksız olduğu gerekçesiyle Zeytinlik Mahallesi'ndeki 23 dükkanın geçen yıl tahliye edilmesi yönünde karar verdi.

Bunun üzerine esnaf iş yerlerini güçlendirip yenileyerek, İstanbul Teknik Üniversitesinden depreme dayanıklı olduğuna dair rapor aldı. İstanbul 3. İdare Mahkemesi de Bakırköy Belediyesinin tahliye talebine ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Belediyenin talebiyle bölgedeki esnafın doğal gaz, elektrik ve suyu kesildi. Bu duruma tepki gösteren dükkan sahipleri krizin çözülmesi için yetkililerden yardım istedi. Bazı esnaf, dükkanını işletebilmek için jeneratör kullanırken bazıları ise iş yerini kapamak zorunda kaldı.

Bu sabah, dozerlerle halk pazarına gelen belediye ekipleri, dükkan sahiplerinin direnmesi ve tepkileri nedeniyle buradan ayrıldı.

- "Bu esnafa yapılan haksızlıktır"

Esnaf Cengiz Kuran, gazetecilere, elektrik olmadığı için dükkandaki yiyeceklerin bozulduğunu, bazı ürünleri ise çevredekilere dağıttıklarını belirterek, iş yerini geçici olarak kapattığını söyledi.

İş yeri sahibi Atilla Toraman, yüzlerce çalışanın mağdur olduğunu dile getirdi.

"Haktan, adaletten bahsedenler bugün mahkeme kararına uymayarak en büyük adaletsizliği yapmıştır." diyen Toraman, bunun bir haksızlık olduğunu kaydetti.

Toraman, belediye yetkililerinin daha önce dükkanlarına dokunulmayacağına dair söz verdiğini ancak gelinen noktada tahliye ile karşı karşıya olduklarını anlatarak, "Üç yıl önce buraya gelip dükkanlarımızı yapıp, güzelleştirmemizi isteyen yetkililer, 'esnafın dükkanına dokunulmayacak' diye taahhütlerde bulundular. Biz de masraf yapıp dükkanlarımızı yeniledik. Sonra bir pandemi süreci yaşadık. Ardından kendimizi toparlamaya başlayınca da belediyenin bize çok büyük darbesi oldu. Biz hakkımızı istiyoruz. Bize neden bu kadar masraf yaptırdılar?" diye konuştu.

- "Yaklaşık 1000 kişi evine ekmek götüremiyor"

Esnaf Mehmet Emin Karakaş ise Bakırköy Belediyesinin hukuksuz bir karar aldığına dikkati çekerek, CHP'li yetkililerden yardım istediğini ifade etti.

Bölge esnafının mağdur olduğunu aktaran Karakaş, şunları kaydetti:

"Bakırköy Belediyesi elimizde mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı olmasına rağmen bizi buradan çıkarmak için ciddi şekilde taciz ediyor. Dükkanlarımızın elektriğini, suyunu, doğal gazını kesti. 'Hak, hukuk, adalet' diye yürüyüş yapan CHP yetkililerine seslenmek istiyorum; Bunun neresinde hak, hukuk var? Bayrama 5 gün kala buradaki esnaf mağdur oldu. Dükkan çalışanlarını da sayarsak yaklaşık 1000 kişi evine ekmek götüremiyor. Sesimizi duyun."

Öte yandan çevredeki bazı vatandaşlar da kendilerinin bu durumdan müşteri olarak etkilendiklerini dile getirerek, belediyenin tahliye kararına tepki gösterdi.

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