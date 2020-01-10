Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Görkem Sertaç Göçmen açıklaması

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada Göçmen'den şikayetçi olan aileye gönderilen bilgi yazısının olağan ve yararlı bir uygulama olduğu, bu konuda bazı medya organlarında eksik ve yanıltıcı haberlerin paylaşıldığına değinildi.

'BU KONUDA KAMUOYUNUN BİLGİLENDİRİLEMSİNE İHTİYAÇ DUYULMUŞTUR'



Yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:

“Sanık G.S.G. kız arkadaşına fiili şiddet uygulama ve caddede bulunan kişilerin üzerine araç sürme eylemlerinden 3 Ekim 2018'de tutuklanmış, devam eden yargılamada 6 Ocak 2020 tarihli celsede tahliye edilmiştir. Aynı celsede sanık hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir. Sanığın tahliye kararı üzerine Ceza İnfaz Kurumu idaresi tarafından çeşitli kurumlara gönderilmek üzere yazılan bilgi yazısı hakkında bazı medya organlarında eksik ve yanıltıcı haberlerin paylaşıldığı görülmekle bu konuda kamuoyunun bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulmuştur. Sanığın yargılama konusu eylemleri arasında kız arkadaşına şiddet uygulama da bulunmaktadır.