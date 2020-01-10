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  4. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Görkem Sertaç Göçmen açıklaması

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Görkem Sertaç Göçmen açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 17:03 | Son Güncelleme

Bakırköy'de cipini yayaların üzerine sürerek 9 kişinin yaralanmasına yol açan ve tutuklandıktan sonra adli kontrol şartıyla tahliye edilen Görkem Sertaç Göçmen ile ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Görkem Sertaç Göçmen açıklaması

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada Göçmen'den şikayetçi olan aileye gönderilen bilgi yazısının olağan ve yararlı bir uygulama olduğu, bu konuda bazı medya organlarında eksik ve yanıltıcı haberlerin paylaşıldığına değinildi.

'BU KONUDA KAMUOYUNUN BİLGİLENDİRİLEMSİNE İHTİYAÇ DUYULMUŞTUR'

Yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:

“Sanık G.S.G. kız arkadaşına fiili şiddet uygulama ve caddede bulunan kişilerin üzerine araç sürme eylemlerinden 3 Ekim 2018'de tutuklanmış, devam eden yargılamada 6 Ocak 2020 tarihli celsede tahliye edilmiştir. Aynı celsede sanık hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir. Sanığın tahliye kararı üzerine Ceza İnfaz Kurumu idaresi tarafından çeşitli kurumlara gönderilmek üzere yazılan bilgi yazısı hakkında bazı medya organlarında eksik ve yanıltıcı haberlerin paylaşıldığı görülmekle bu konuda kamuoyunun bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulmuştur. Sanığın yargılama konusu eylemleri arasında kız arkadaşına şiddet uygulama da bulunmaktadır.

'AYRI AYRI YAZI GÖNDERİLDİ'

Şiddet vakasının tekrar yaşanmaması ve toplumsal huzurun sağlanması açısından şiddete uğramış kadınların ikincil mağduriyetlerinin önüne geçilmesi için alınacak tedbirler çok önemli bir husustur. İnsani ve vicdani sorumluluğun gereği olarak, bu gibi olaylarda şüpheli, sanık ya da hükümlülerin tahliyesi üzerine koruyucu ve önleyici hizmette bulunabilecek ilgili kurumlara haber verilmektedir. Söz konusu tahliye kararı sonrası da, olayın meydana geldiği, mağdurun ikamet ettiği ve okuduğu üniversitenin bulunduğu ilçe emniyet müdürlüklerine ayrı ayrı yazı gönderilmiştir. Ayrıca; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne de bilgi verilmiştir. Dolayısıyla, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ilgili kurumlara gönderilen Silivri Ceza İnfaz Kurumunun yazısı mağdurun devletin ilgili tüm kurumları tarafından korunması amacına yönelik, olağan ve yararlı bir uygulamadır."

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Görkem Sertaç Göçmen

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Sizin, yasanız batsın normal bir vatandaş olsaydı bahsedilen 36 yıl cezayı kitlemiştiniz. Ana hakim baba savcı olunca iş değişir tabi.
kanun bu ülkede zengine işlemez. adalet yine öldü şaşırmadım
medya yalan söylüyor vatandaş abartıyor savunmasız bayanı araç içinde dövecek tepki gösterene aracı üstüne sürecek sonra aklanıp medya yalancı vatandaş yalancı dayak yiyen bayan yanına kâr kalacak niye yapan kişinin anne baba yargıda olduğundan dolayı öylemi
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