HABER

Bakırköy D-100 yanyolda TIR bariyerde asılı kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 19:37 | Son Güncelleme

BAKIRKÖY'de D-100 yanyolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan TIR, çarptığı bariyerde asılı kaldı.

Yılmaz OKUR-Şahin BOZKURT/İSTANBUL,(DHA)-BAKIRKÖY'de D-100 yanyolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan TIR, çarptığı bariyerde asılı kaldı. Kaza sonrası trafik yoğunluğu oluşurken TIR vinç yardımıyla kaldırıldı.

Kaza, akşam saatlerinde D-100 Karayolu yanyol Bakırköy istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki 16 AFC 050 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere vurarak asılı kaldı. Kaza nedeniyle Bakırköy istikameti yanyolda trafik yoğunluğu oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Bariyerlerde asılı kalan TIR'ın vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Makyaj malzemesi sanıp gözüne sürdü, kabusu yaşadıMakyaj malzemesi sanıp gözüne sürdü, kabusu yaşadı
TBMM Genel Kurulu'nda ABD ve Trump tepkisiTBMM Genel Kurulu'nda ABD ve Trump tepkisi
Gezi davasında ara karar: Kavala’nın tutukluluğu devam edecekGezi davasında ara karar: Kavala’nın tutukluluğu devam edecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu: Tezkereye 'evet' diyeceğiz!

Kılıçdaroğlu: Tezkereye 'evet' diyeceğiz!

EYT ile ilgili Bakan Albayrak'tan önemli açıklama

EYT ile ilgili Bakan Albayrak'tan önemli açıklama

'Savaşa Hayır' diyen Yeşim Salkım'dan Astsubay'a hakaret

'Savaşa Hayır' diyen Yeşim Salkım'dan Astsubay'a hakaret

Fuat Oktay: Türkiye tehditlerle hareket edecek bir ülke değil

Fuat Oktay: Türkiye tehditlerle hareket edecek bir ülke değil

Rize Emniyet Müdürü Verdi'yi şehit etmişti! İşte o an

Rize Emniyet Müdürü Verdi'yi şehit etmişti! İşte o an

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Flaş operasyon! Kritik isimlere gözaltı kararı...

Flaş operasyon! Kritik isimlere gözaltı kararı...

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Suriye sınırdan son görüntü

Suriye sınırdan son görüntü

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TBMM Genel Kurulu'nda ABD ve Trump tepkisi

TBMM Genel Kurulu'nda ABD ve Trump tepkisi

Gezi davasında ara karar: Kavala’nın tutukluluğu devam edecek

Gezi davasında ara karar: Kavala’nın tutukluluğu devam edecek

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı'ndan yeni açıklama: Türkiye mücadeleye devam edecektir

Bakanlık duyurdu: Türkiye mücadeleye devam edecektir

Irak-Suriye tezkeresi Meclis'ten geçti

Meclis'te kabul edildi: Tezkere süresi uzatıldı

Deprem sonrası Avcılar için imar değişikliği oy birliğiyle kabul edildi

Deprem sonrası harekete geçildi! Avcılar için yeni gelişme

Terörist başı Öcalan'a fahri hemşehrilik verilmişti! Türkiye'den sert tepki

Terörist başı Öcalan'a fahri hemşehrilik verilmişti! Türkiye'den sert tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.