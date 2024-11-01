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  4. Bakırköy'de 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Bakırköy'de 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

01.11.2024 00:00
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Bakırköy'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerleri aşarak karşı şeride geçti. İki araca birden çarpan otomobil takla attı. 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Bakırköy'de 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Kaza, saat 21.30 sıralarında Yeşilyurt Mahallesi, Rauf Orbay Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre cadde üzerinde makas atarak ilerleyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle bariyerleri aşarak karşı şeride geçti. Araçlara çarpan otomobil takla attı.

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TRAFİK NORMALE DÖNDÜ!

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan İsmail Kayalı, Yusuf Melih Enes, Tufan Kasap ile ismi öğrenilemeyen bir kadın, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle cadde trafiğe kapatılırken, kazaya karışan araçların çekici yardımı ile kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

(DHA)
Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Bakırköy direksiyon
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