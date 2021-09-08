HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Bakırköy'de ağaç devrildi, dalın çarptığı kadın yaralandı! Öğrencilerin derste olması faciayı önledi

Bakırköy'de ağaç devrildi, dalın çarptığı kadın yaralandı! Öğrencilerin derste olması faciayı önledi

08.09.2021 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakırköy'de, ağaç, kaldırıma ve yol kenarında park halindeki otomobilin üstüne devrildi. Bu sırada kaldırımda eşiyle yürüyen Zekiye Çağıltı dalların başına düşmesi nedeniyle yaralandı. İtfaiye ekipleri ağacı, motorlu testereyle keserek kaldırdı. Özel bir okulun bulunduğu sokakta meydana gelen olayda, öğrencilerin derste olması faciayı önledi.

Bakırköy'de ağaç devrildi, dalın çarptığı kadın yaralandı! Öğrencilerin derste olması faciayı önledi

Bakırköy İncirli Yolu Sokak'ta, saat 11.00 sıralarında, ağaç rüzgarın etkisiyle park halindeki otomobilin üstüne devrildi. Bu sırada kaldırımda eşi Ahmet Çağıltı ile yürüyen Zekiye Çağıltı dalların başına düşmesi nedeniyle yaralandı. Çevredekiler kadının yanına koştu. İhbar üzerine sağlık ekipleri ve itfaiye çağırıldı.

AĞAÇ, MOTORLU TESTEREYLE KALDIRILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Zekiye Çağıltı'ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Çağıltı'nın durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. İtfaiye ekipleri ağacı, motorlu testereyle keserek kaldırdı. Özel bir okulun bulunduğu sokakta meydana gelen olayda, öğrencilerin derste olması faciayı önledi.

Ağacın devrildiği sokakta esnaf olan Eren Özbayır, "Teyzenin durumu iyiydi. Bilinci açıktı. Herhangi bir rahatsızlığı görülmüyordu. Aracın üstüne de devrilmiş. Araçta hasar oluşmuş" dedi.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tartışma yaratmıştı! Bakan Karaismailoğlu'ndan 'U' logosu açıklamasıTartışma yaratmıştı! Bakan Karaismailoğlu'ndan 'U' logosu açıklaması
Tüyler ürperten görüntü! Bir anda hareket etmeye başladıTüyler ürperten görüntü! Bir anda hareket etmeye başladı
Üzerine yeni mezarlar yapılmış! Kaderine terk edildiÜzerine yeni mezarlar yapılmış! Kaderine terk edildi
Anahtar Kelimeler:
Bakırköy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kahve ithalatında gümrük vergisi düşürüldü

Kahve ithalatında gümrük vergisi düşürüldü

Rıdvan Dilmen'in asgari ücret yorumu olay oldu

Rıdvan Dilmen'in asgari ücret yorumu olay oldu

Tüyler ürperten görüntü! Sandalye bir anda hareket etti

Tüyler ürperten görüntü! Sandalye bir anda hareket etti

Bu belirtilere dikkat! "Test sonucu negatif olsa bile..."

Bu belirtilere dikkat! "Test sonucu negatif olsa bile..."

Kavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması!

Kavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması!

İlber Ortaylı'dan Afganlarla ilgili çok konuşulacak yorum

İlber Ortaylı'dan Afganlarla ilgili çok konuşulacak yorum

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkez Bankası'nın döviz rezervini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkez Bankası'nın döviz rezervini açıkladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Şoke eden anlar! Halay çekerken hayatını kaybetti

Şoke eden anlar! Halay çekerken hayatını kaybetti

Aldığı kömür torbasından çıktı: Televizyona yaklaştırdık renk değiştirdi

Aldığı kömür torbasından çıktı: Televizyona yaklaştırdık renk değiştirdi

İnanılmaz görüntü! Kadınların ellerini ve ayaklarını bağlayıp...

İnanılmaz görüntü! Kadınların ellerini ve ayaklarını bağlayıp...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.