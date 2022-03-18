HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakırköy’de AVM otoparkında dehşet! Eşini öldürüp intihar etti

Bakırköy’de AVM otoparkında dehşet! Eşini öldürüp intihar etti

18.03.2022 20:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakırköy’de bir alışveriş merkezinin otoparkında bir kişi, tartıştığı eşine silahla ateş edip, aynı silahla intihar etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadın da hayatını kaybetti. İşte kan donduran olayın detayları!

Bakırköy’de AVM otoparkında dehşet! Eşini öldürüp intihar etti

Dehşete düşüren olay, akşam saatlerinde Bakırköy’deki bir alışveriş merkezinin otoparkında meydana geldi. İddialara göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, otoparkta tartıştığı eşine silahla ateş edip, aynı silahla intihar etti.

31fffa2011d74548559c9eafdb59866b

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan kadını hastaneye kaldırdı.

833f53f8ad12fdcc63549511ca44deb0

Yapılan tüm müdahalelere rağmen kadın hayatını kaybetti. Kocasının ise olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

075c2d75fc278a9f1c4cdad473b7afa9

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan kar uyarısıİBB Başkanı İmamoğlu'ndan kar uyarısı
Fantezisinin bedeli ağır oldu! Fantezisinin bedeli ağır oldu!
Bugün hangi illerde okullar tatil?Bugün hangi illerde okullar tatil?
Anahtar Kelimeler:
cinayet İntihar Bakırköy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıta zam beklentisi

Akaryakıta zam beklentisi

Eniştesine güvenip ev aldı, hayatının şokunu yaşadı!

Eniştesine güvenip ev aldı, hayatının şokunu yaşadı!

Ömer Yusuf'un son mesajı ortaya çıktı: Öleceğim için mutluyum

Ömer Yusuf'un son mesajı ortaya çıktı: Öleceğim için mutluyum

1915 Çanakkale Köprüsü açıldı!

1915 Çanakkale Köprüsü açıldı!

İstanbullular dikkat! Vali Yerlikaya'dan yeni kar yağışı uyarısı

İstanbullular dikkat! Vali Yerlikaya'dan yeni kar yağışı uyarısı

İki kıtayı 6'ncı kez birleştirecek! 1915 Çanakkale Köprüsü'nde, tabyalar arasındaki boşlukların anlamı ne?

İki kıtayı 6'ncı kez birleştirecek! 1915 Çanakkale Köprüsü'nde, tabyalar arasındaki boşlukların anlamı ne?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.