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Bakırköy'de bagaj üstünde yolculuk yapılan otomobil sürücüsü yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.09.2020 16:57 | Son Güncelleme

Bakırköy D-100 Karayolu'nda trafikte seyir halinde bir otomobilin bagaj kapağında yolculuk yapan kişi kameralara yansımıştı. O otomobilin sürücüsü sivil trafik ekipleri tarafından yakalandı.

Bakırköy'de bagaj üstünde yolculuk yapılan otomobil sürücüsü yakalandı

Bakırköy D-100 Karayolu Ankara istikametinde bir kişinin, trafikte seyir halinde olan otomobilin bagaj kapağı üstünde yolculuk yaptığı anlar vatandaşlar tarafından kamerayla kaydedildi. Görüntüler üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri, harekete geçti. Ekipler, otomobilin sürücüsü Ş. G.'yi yakaladı.

Gözaltına alınan Ş.G.'ye "Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak" maddesinden 132 lira para cezası uygulandı.

Bakırköy'de bagaj üstünde yolculuk yapılan otomobil sürücüsü yakalandı

BOZULAN ARAÇ ÇALIŞMAYA BAŞLAYINCA ÜSTÜNDE KALDI

Sürücünün ifadesinde "Aracın Sefaköy'de arızalandığını, bagaj kapağında yolculuk yapan kişinin aracı itmesine yardım ettiği araç çalışmaya başlayınca çok kısa bir süre bu şekilde yolculuk yaptığını" söylediği öğrenildi. Öte yandan sürücü Ş.G. "Trafik güvenliğini tehlikeye sokma" maddesinden adli işlem yapılmak üzere Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Yeşilköy Şehit Şakir Tosun Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

DHA

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