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Bakırköy’de dansçı Berhan Tamalan’ı bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2019 17:15 | Son Güncelleme

Bakırköy'de Berhan Tamalan’ı bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen B.Ç. (16) ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bakırköy’de dansçı Berhan Tamalan’ı bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı

Berhan Tamalan geçtiğimiz Cuma günü okul çıkışında Bakırköy’de tanımadığı bir grubun saldırısına uğramış ve bıçaklanarak ağır yaralanmıştı. Profesyonel dansçı olduğu öğrenilen gencin tedavisi hastanede devam ederken olayın şüphelisi B.Ç. gözaltına alınmış ancak daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

TUTUKLANDI

Dün hakkında yakalama kararı çıkarılan B.Ç. sabah saatlerinde Bakırköy Adliyesi’ne sevk edildi. Burada nöbetçi savcıya ifade veren B.Ç. tutuklama istemiyle Sulh Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Mahkeme, B.Ç.’nin ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Berhan Tamalan Bakırköy

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Kasten öldürmeye Teşebbüs Ne Yaaa Çocuğu Öldürmüş Öldürmüş.
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