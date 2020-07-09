Bakırköy'de dehşet saçan Görkem Sertaç Göçmen için istenen ceza belli oldu

Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Görkem Sertaç Göçmen ve tarafların avukatları katıldı. Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, 2 Ekim 2018'de sanık Görkem Sertaç Göçmen ile katılan A.A.'nın Bakırköy'de bir alışveriş merkezinin önünde araç içinde tartışmaya başladıkları, sanığın katılanı tokat atmak suretiyle darbettiği anlatıldı. Bunun üzerine katılan A.A.'nın yardım istediği ve ilk olarak Zişan Mert Durmuş'un olaya müdahale ettiği belirtilen mütalaada, yaşanan tartışma sonucunda sanık Göçmen'in, Durmuş'a yumruk attığı, olay yerindekilerin yardıma geldiği kaydedildi.

Bu olaydan sonra sanık Göçmen'in aracına gittiği, olaya müdahale eden Cebrail Şık'a sinirlenerek aracını bu kişinin üzerine sürdüğü ve Şık'ı kendi aracı ile başka bir araç sıkıştırarak basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek şekilde yaraladığı anlatılan mütalaada, sanığın aracını sürerek kalabalıkta bulunan 3 kişiyi de basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaraladığı aktarıldı.