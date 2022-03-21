Bakırköy'de doktora saldıran kişi tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 20 Mart saat 18.00 sularında meydana gelen olayda, M.K. isimli şahıs kapıdaki şeritleri geçmek istemişti. Hastanede çalışan güvenlik görevlisi T.Ö. ve doktor M.S. D.’nin engel olmaya çalışması üzerine M.K., güvenlik görevlisini ve doktoru darp etmişti.

MAHKEMEDEKİ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, olayı gerçekleştirdiği iddiasıyla şüpheli M.K'yi gözaltına aldı. Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, cumhuriyet savcılığındaki işlemlerinin ardından tutuklanması istemiyle hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğinde ifade veren şüpheli M.K. şiddet eylemi yapma saikiyle hareket etmediğini savunarak, "Ben sadece güvenlik görevlisine eşimin hamile olduğunu söylediğim halde neden ittirdiğini sordum. Bana bakmasını sağlamak amacıyla elimi güvenlik görevlisinin omzuna koymuştum. Kendisine 'sen eşimi iteklemişsin, neden ittin' diye sordum. Bunun üzerine güvenlik görevlisi bana yumruk salladı. Ben de kendisine karşılık verdim." diye konuştu.



"ÖZÜR BEKLERKEN BANA SALDIRDI"

Salladığı yumruğun görevlinin neresine geldiğini bilmediğini ve yumruklaşma olurken herhangi bir kan olmadığını anlatan şüpheli, sonrasında olayların geliştiğini ve güvenlik görevlisi haricinde doktor veya başka bir görevli ile münakaşaya girmediğini iddia etti.



Şüpheli M.K, "Fiziksel temasta bulunmadım. Aleyhime verilen beyanları kabul etmiyorum. Doktor olaylarını kabul etmiyorum. Olayda mağdur olan benim. Yaralama gibi bir niyetim yoktu. Özür beklerken bana saldırdı. Olan durumdan dolayı pişmanım. Konunun buralara gelmesini istemedim." dedi.



CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

M.K., sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından ‘kasten yaralama’ ve ‘basit yaralama’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

