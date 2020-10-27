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  4. Bakırköy'de drone ile tespit edilen maskesiz vatandaşlar cezadan kurtulamadı

Bakırköy'de drone ile tespit edilen maskesiz vatandaşlar cezadan kurtulamadı

İLGİNÇ HABERLER  | 27.10.2020 17:07 | Son Güncelleme

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Bakırköy Meydanı’nda drone ile denetim yaptı. Polis ekiplerini görünce maske takan vatandaşlar cezadan kurtulamadı.

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler artan Korona virüs vak'alarından dolayı ilçe genelinde uygulamalarını arttırdı. Ekipler Bakırköy meydanında da drone ile maske takmayan vatandaşlara uyarılarda bulundu.

DRONE İLE TESPİT EDİLEN VATANDAŞLARA PARA CEZASI UYGULANDI

Drone ile maske takmadığı tespit edilen vatandaşlara idari para cezası uygulandı.

CEZA YAZILMAMASINI İSTEDİ

Polis ekiplerini gördüğünde maske takan genç bir kadın ilk önce maske taktığını belirtti. Ancak ekiplerin kendisini drone ile tespit ettiklerini belirtmesi üzerine bu sefer de telefonla konuştuğunu nefessiz kaldığını iddia etti. Genç kadın sonunda özür dileyerek ceza yazılmamasını istese de cezadan kurtulamadı.

(İHA)

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