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Bakırköy'de feci kaza! Otomobil içinde sıkışan sürücü hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2020 15:16 | Son Güncelleme

Bakırköy'de otomobiliyle önce refüje çıkan daha sonra da reklam panosu direğine çarpan sürücü otomobil içinde sıkıştı. AFAD ve itfaiye ekiplerinin dışarı çıkardığı sürücü hayatını kaybetti.

Bakırköy'de feci kaza! Otomobil içinde sıkışan sürücü hayatını kaybetti

Kaza saat 13.00 sıralarında Bakırköy Atatürk Havalimanı Caddesi Atatürk Havalimanı istikametinde meydana geldi. Tamer Ünver henüz bilinmeyen bir nedenle otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Dünya Ticaret Merkezi önünde refüje çıkan sürücü önce aydınlatma direğine çarparak direği yerinden söktü daha sonra da refüjde bulunan reklam panosunun direğine çarparak durdu. Şiddetli çarpma nedeniyle yerinden sökülen aydınlatma direği de yolun diğer istikametine kadar fırladı.

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Kaza sonrası otomobil içinde sıkışan sürücü için olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ve itfaiye ekipleri otomobil içinde sıkışan sürücüyü çıkarmak için önce otomobili reklam panosundan ayırdı. Daha sonra otomobilin bazı bölgelerini kesilerek sürücüye ulaşılmasının ardından sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Yapılan ilk müdahalenin ardından Tamer Ünver'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen cenaze aracıyla Ünver'in cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Kaza sonrası hurdaya dönen otomobil de çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Kaza nedeniyle Atatürk Havalimanı Caddesi'nde bir süre trafik yoğunluğu yaşandı. Polis ekipleri kazanın neden meydana geldiği ile ilgili çalışma başlattı.

DHA

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